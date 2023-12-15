Убийство на охоте: мужчина выстрелил в друга, приняв его за добычу под Новосибирском

ЧП произошло в Каргатском районе Новосибирской области накануне — 14 декаюря. Мужчина случайно застрелил своего приятеля во время охоты. В отношении сибиряка СК возбудил уголовное дело.

— В отношении 58-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности», — сообщили в региональном СК.

Преследуя добычу, охотник выстрелил и пуля попала в его товарища. От полученных травм 50-летний сибиряк скончался в больнице.

Ранее редакция сообщала о похожем происшествии на охоте, где мужчина принял незнакомца за зверя и застрелил его.