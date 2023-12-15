Губернатор Новосибирска области высказался о прямом эфире с Владимиром Путиным

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом он рассказал на своей страницы в Телеграм-канале.
― Мы в очередной раз увидели не только национального лидера, но и сильного человека, ― высказался Травников.
По словам Травникова, после эфира ему захотелось только сильнее работать с таким руководителем страны.
Напомним, что «Итоги года с Владимиром Путиным» ― общение президента с гражданами и журналистами в новом формате, объединяющем Прямую линию и Большую пресс-конференцию.
Ранее редакция сообщала о том, что боец ЧВК из Искитима пожаловался президенту о не получении удостоверения ветерана.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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