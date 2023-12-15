Губернатор Новосибирска области высказался о прямом эфире с Владимиром Путиным

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом он рассказал на своей страницы в Телеграм-канале.

― Мы в очередной раз увидели не только национального лидера, но и сильного человека, ― высказался Травников.

По словам Травникова, после эфира ему захотелось только сильнее работать с таким руководителем страны.

Напомним, что «Итоги года с Владимиром Путиным» ― общение президента с гражданами и журналистами в новом формате, объединяющем Прямую линию и Большую пресс-конференцию.

Ранее редакция сообщала о том, что боец ЧВК из Искитима пожаловался президенту о не получении удостоверения ветерана.