Китайская корпорация «Байдахуан» может перенести свой завод в Новосибирскую область

Новосибирская компания АО «Новосибирскхлебопродукт» подписала соглашение о намерениях по реализации совместного инвестиционного проекта с корпорацией «Группа Бэйдахуан Фэнюань» (КНР).

— Сотрудничество с корпорацией «Байдахуан», производящей муку, макароны и корма для животных у нас началось в 2022 году. Первоначально мы поставляли пшеницу на завод корпорации в Суйфэньхэ, — пояснил редакции Infopro54 гендиректор и одни из учредителей «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов.

Собеседник Infopro54 добавил, что сейчас в состав корпорации «Байдахуан» входит также завод, расположенный на территории Харбина. Он производит сухую клейковину, объем производства — 7000 тонн в год.

По приглашению председателя правления корпорации в конце 2023 года Сергей Соколов посетил ее центральный офис, где состоялись переговоры о возможности переноса завода по глубокой переработке зерна из Харбина в Новосибирскую область.

— Речь идет о возможном переносе завода на базу нашего Татарского элеватора, а также совместном вложении средств в строительство необходимых инженерных объектов, — говорит Сергей Соколов. — Идея понятна: Новосибирская область привлекательна для наших китайских партнеров не только как сырьевая база зерна. Через регион проходит Транссибирская магистраль, у нас есть газ, электроэнергия по разумным тарифам, земля, доступ к рынкам сбыта.

Партнеры планируют создать в регионе производство для переработки зерна, которое собирается на территории Новосибирской и Омской области, в муку. Расчетный объем производства сухой клейковины — 7000 тонн в год.

При согласовании всех пунктов меморандума стороны планируют до 31 декабря 2025 года пройти стадию проектирования, экспертизы и строительства объекта. Его ввод в эксплуатацию намечен на конец 2026 года. Полученная на новом предприятии продукция будет поставляться как на внутренний, так и на внешний рынок.

Объем инвестиций в проект Сергей Соколов комментировать отказался, объяснив это коммерческой тайной.

Напомним, в конце 2023 года «Новосибирскхлебопродукт» запустил на базе Татарского элеватора первую очередь маслозавода, где выпускается растительное масло. Мощность оборудования — 100 тонн в сутки в две очереди. В год компания планирует перерабатывать до 1200 тонн сырья. Произведенная продукция будет в основном экспортироваться в Китай, который ежегодно закупает в России около 1 млн тонн рапсового масла.

Ранее редакция сообщала о том, что китайский бизнес начал инвестировать в переработку сельхозпродукции в Новосибирской области. В сентябре 2023 года на площадку «Южного ПЛП» зашел первый резидент, который будет производить масло из рапса и льна — компания ООО «Маслов». В конце 2023 года компания представила еще одни инвестпроект — по глубокой переработке пшеницы. Объем капитальный вложений в проект составит 5,6 млрд рублей.