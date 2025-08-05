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«Убили отрасль»: новосибирские овцеводы заявили о проблемах с реализацией шерсти

  • 05/08/2025, 15:00
Автор: Мария Гарифуллина
«Убили отрасль»: новосибирские овцеводы заявили о проблемах с реализацией шерсти
Ценное сырье всё чаще выбрасывается на свалки или сжигается

В Новосибирской области овцеводы не могут реализовать овечью шерсть. Они говорят, что таких серьезных проблем, как в этом году, никогда не было. Раньше падала цена, снижался спрос, а сейчас шерсть вообще не продается. Infopro54 поговорил с фермерами и руководителями хозяйств, чтобы понять, что происходит.

Фермер из Искитимского района, попросивший не называть его имени, рассказал журналисту Infopro54, что овечью шерсть вынужден просто сжигать. Потому что ни в районе, ни в области не осталось тех, кто покупает это сырье.

— Еще лет десять назад, даже пять лет назад были скупщики шерсти, были какие-то точки приема. Иногда частные лица что-то покупали. Сейчас развалено абсолютно все. Свитер из чистой шерсти в магазине стоит десять тысяч рублей, а шерсть никому не нужна. Всё сырье заменили на импортное, поэтому про промышленные закупки никто и не говорит. Бабушек, которые умели прясть и носки вязали, тоже почти не осталось. Если такие бабушки ко мне обращаются, я бесплатно шерсть отдаю. Но это очень редко бывает. Когда овец стригу, шерсть просто сжигаю. Сначала обидно и жалко было, а потом привык. Что поделать, если так всё складывается, — говорит фермер.

Из четырех фермеров – овцеводов, опрошенных редакцией, только один сообщил, что продал в этом году 3 кг шерсти частному лицу. Вопрос о прибыли даже не стоит – закупочные цены низкие. Одним из крупнейших овцеводческих хозяйств региона является ЗАО «Новомайское», расположенное в Краснозерском районе. Там тоже подтверждают серьезные проблемы с реализацией шерсти.

— Уже два года шерсть лежит у нас, не покупает никто. Раньше приезжали из Хакассии, за копейки шерсть забирали. А сейчас и этого нет. Видимо принцип «заграница нам поможет» довел дело до конца. Никому не надо ни шерсти, ни шкур. Раньше шкуры буквально вырывали друг у друга. А сейчас на свалки шерсть и шкуры свозятся. Шерсть всегда важнейшим сырьем была: людей одевать надо, армию одевать надо. У нас раньше породы овец были тонкорунные, с которых шерсть хорошая шла, ценилась. Теперь овцеводство загубили полностью, убили отрасль. Мясо только продается еще. Остальное — на свалку. Видимо, очень богатая у нас страна, раз такое себе позволяем. Своего не производим, импортное ввозим за огромные деньги. Раньше в нашем хозяйстве было 17 тысяч овец, сейчас вместе с молодняком – три тысячи. У остальных хозяйств и того меньше, — рассказал Infopro54 директор ЗАО «Новомайское» Олег Вотяков.

В советское время в Новосибирской области в 17 районах работали цеха по переработке шерсти с изготовлением валяной обуви, в 13 районах – цеха по переработке овчин и пошиву меховой одежды. В Омске действовала крупная фабрика по переработке шерсти, получаемой из хозяйств Западной Сибири, Алтайского края, и 30 % шерсти, закупаемой государством за рубежом. В Барнауле работал крупный овчинно-меховой комбинат. Оба предприятия к началу 90-х годов были закрыты. На состоянии отрасли в дальнейшем сказывались и другие факторы: увеличение объема импорта, сокращение племенной работы, уменьшение числа овцеводческих хозяйств, введение новых правил убоя, которые привели к дополнительным расходам животноводов, — об этом в 2019 году в научной статье для журнала «Инновации и продовольственная безопасность» писал кандидат сельскохозяйственных наук Иван Дегтяренко. Он подчеркивал, что восстановить отрасль еще можно. Спустя шесть лет, в 2025 году, сибирские аграрии уже более пессимистичны в прогнозах. Они называют текущее состояние дел в овцеводстве худшим за последние 60 лет.

По последним данным Новосибирскстата, за первые пять месяцев 2025 года в Новосибирской области поголовье овец и коз сократилось на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области сокращается поголовье крупного рогатого скота. Одной из основных причин сокращения эксперты называют борьбу с лейкозом.

 

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Рубрики : Экономика Общество Бизнес Агропром

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : шерстЬь овцы легкая промышленность импортозамещение животноводство


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