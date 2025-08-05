Вынесен приговор экс-руководителям «Тяжстанкогидропресса»

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении двух предпринимателей – бывших руководителей ПАО «Тяжстанкогидропресс»: Николая Степакина и Виктора Арановского. Они признаны виновными по трем статьям: мошенничество, легализация денежных средств или иного имущества, присвоение или растрата.

Как сообщила областная прокуратура, Николай Степакин получил 5,5 лет колонии общего режима и штраф в 1.5 млн рублей. Виктор Арановский – 4,5 года условно с испытательным сроком 5 лет. Ему назначен штраф 1,2 млн рублей.

Кроме того, предпринимателям запрещено заниматься определенной деятельностью в организациях, оказывающих услуги по проектированию, производству, реализации, сервисному обслуживанию тяжелых и уникальных расточных, продольно-обрабатывающих и специальных станков, гидравлических и механических прессов, насосов высокого давления, насосно-аккумуляторных станций, запасных частей и технологической оснастки к ним на срок 4 года.

Сообщалось, что гособвинение просило Арановскому 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей, Степакину — 13 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 4,5 млн рублей.

Как пояснил редакции Infopro54 адвокат Николая Степакина Юрий Заковряшин, Степакин свою вину по предъявленным обвинениям не признал.

— По одному из предъявленных эпизодов обвинения Николая Степакина оправдали — по обвинению в преднамеренном банкротстве компании «Стиллайн», по остальным — его признали виновным. Николай Степакин не признает свою вину по тем обвинениям, которые ему были предъявлены. Защита не согласна с приговором в части признания Николая Степакина виновным. В частности, есть решения арбитражных судов, вступившие в законную силу, согласно которым то обвинение, которое предъявлено Николаю Степакину по ряду эпизодов — просто несостоятельно. Из решений арбитражных судов следует, что в действительности не было тех обстоятельств, которые описаны в обвинении. Мы будем обжаловать вынесенный сегодня обвинительный приговор в апелляционной инстанции в установленных законом порядке и сроках, — подчеркнул Заковряшин.

Напомним, осенью 2019 года в суд поступил иск о банкротстве совладельца ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина и принадлежащего ему сервисного металлоцентра «Стиллайн». Сумма иска в обоих случаях составляла 866,7 млн рублей. На предприятии началась смена директоров. В июне 2020-го Анатолий Локоть, на тот момент бывший мэром Новосибирска, заявил, что завод может остаться без заказов. В июле 2020-го «Стиллайн» был признан банкротом, в отношении него введена процедура наблюдения. В ходе процедуры банкротства предприятие было продано за сумму более 1,2 млрд рублей.

Николая Степакина задержали в феврале 2022 года.

По версии следствия, Степакин и Арановский обвинялись в выводе активов с баланса завода (ТСГП). Речь шла о якобы незаконном отчуждении профилактория, земельного участка под профилакторием, а также сопутствующих объектов, незаконном отчуждении ПСХ «Боровлянское», оплате ремонта пресса United за счет средств ТСГП уже после реализации оборудования в адрес «Стиллайна», а также хищении станков и их продаже по цене ниже металлолома. Степакину предъявлено обвинение по семи эпизодам, а Арановскому — по двум.

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