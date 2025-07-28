«Другого пути нет»: Новосибирская область продолжает сокращать поголовье коров из-за лейкоза

В Новосибирской области в 2025 году продолжается сокращение поголовья крупного рогатого скота. Согласно данным Новосибирскстата, за пять месяцев текущего года поголовье КРС в хозяйствах всех категорий уже уменьшилось на 9,4% (по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года). Количество коров уменьшилось на 6,9%. Эксперты по-прежнему называют борьбу с лейкозом основной причиной того, что скот массово отправляют под нож.

В настоящее время в хозяйствах региона насчитывается 150,6 тысячи коров. Большая часть из них — 67,4 тысячи голов — принадлежит сельскохозяйственным организациям. Сокращение поголовья идет в хозяйствах всем форм собственности. Аграрии говорят, что частники и КФХ чаще всего избавляются от скота по экономическим соображениям: корма слишком дорогие, и многие решают, что держать корову не целесообразно. Крупные хозяйства чаще всего избавляются от коров в рамках программы по борьбе с лейкозом.

— Программа по борьбе с лейкозом действует в Новосибирской области с 2017 года. Изначально она была рассчитана на пять лет. Потом ее «перепрошивали» еще на пять лет. То есть она будет идти до 2027 года. Но говорить о том, завершится ли всё через два года, пока преждевременно. В 2027 году будет приниматься решение исходя из фактической ситуации. Борьба с лейкозом — вопрос очень непростой. Лечения от этого заболевания нет. Единственный способ оздоровления поголовья — забой всех животных, у которых положительная реакция, выявлены антитела к вирусу. Другого пути нет. Животные, которые являются вирусоносителями, заражают всех животных, которые находятся рядом. Плюс летний пастбищный период: все комары, мухи и другие жалящие насекомые переносят вирус на здоровое поголовье. Чтобы искоренить проблему, нужно серьезные усилия. И Новосибирская область в таких условиях живет уже семь лет, — сообщил Infopro54 судебно-ветеринарный эксперт, начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

Лейкоз коров (бычий лейкоз) — хроническое вирусное заболевание крупного рогатого скота. Возбудителем является вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС). Болезнь характеризуется поражением кроветворной системы и развитием злокачественных образований в лимфоидной ткани. На начальной стадии заболевания у животного симптомы отсутствуют, затем появляются увеличение лимфоузлов, снижение продуктивности, истощение. В терминальной стадии развиваются опухоли внутренних органов.

Передается через кровь (инструменты, укусы насекомых), а также от матери к потомству. Для человека не опасен, но молоко от больных коров требует обязательной пастеризации. Диагностика проводится серологическими и гематологическими методами. Лечение не разработано. Основные меры борьбы включают регулярные исследования, изоляцию больных животных и соблюдение ветеринарных норм. Заболевание наносит значительный экономический ущерб животноводству.

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