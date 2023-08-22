Мэр Новосибирска распорядился обезопасить территорию около школ к 1 сентября

Мэр Новосибирска дал поручения обезопасить территорию около учебных заведений к 1 сентября. Об этом стало известно на аппаратном совещании.

— Нужно подготовить «зебры», светофоры и так далее, — отметил Анатолий Локоть.

Напомним, что в целом в этом году 1 сентября в образовательные учреждения Новосибирской области пойдут 499800 детей. Из них 372 тысячи — учащиеся школ, 127,8 тысяч — дошкольники, 46 тысяч — учащиеся колледжей среднего профессионального образования.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области проходят школьные ярмарки.