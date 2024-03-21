Участки приграничных с Казахстаном дорог отремонтируют этим летом

Этим летом ремонт будет сделан на приграничных территориях с Казахстаном, сообщили в ТУАД. Уже определены подрядчики, которые выполнят работы.

Одним из участков, на котором будет заменено щебеночное покрытие, станет дорога «358 а/д «К-17 р» — Кучугур» в Карасукском районе — чуть больше 19 км. Эта дорога связывает несколько сел в Карасукском районе с региональной трассой, ведущей Новосибирск и Казахстан. В селах проживает около 2 тысяч жителей, проложен маршрут общественного транспорта, ходят школьные автобусы, дорогой пользуются грузоперевозчики.

— Ремонта требует щебеночное покрытие от трассы до села Морозовка и за него. В нормативное состояние будет приведен проблемный участок протяженностью 9 км. На проезжей части, примыканиях и съездах рабочие заменят щебеночное покрытие, укрепят обочины, установят новые дорожные знаки, сигнальные столбики, — рассказали в ТУАДе.

На этом участке компания АО «Новосибирскавтодор» приступит к работам весной.

Кроме того, будет отремонтирована трасса «К-17-р» Новосибирск — Кочки — Павлодар (в пред.РФ) в Карасукском район. На участках км 396+644 – км 399+130, км 406+000 – 408+814 работы выполнит АО «Новосибирскавтодор», второй подрядчик — ООО «Вертикаль» отремонтирует участок км 414+150 – км 420+600. Работы начнутся весной.

Ранее редакция сообщала, что более 90 трасс и мостов отремонтируют в этом году в Новосибирской области.