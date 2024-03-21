Авиакомпанию «Алроса» оштрафовали из-за жалоб пассажиров в Новосибирске

Авиакомпанию «Алроса» оштрафовали на 30 тысяч рублей после жалоб пассажиров задержанных из-за плохой погоды рейсов.

В декабре 2023 года в новосибирском Толмачево из-за метели объявили о задержке вылета двух рейсов в город Мирный (Республика Саха Якутия) более чем на 10 часов. Авиакомпания не побеспокоилась о своих пассажирах: не предоставила ни комнаты отдыха, ни гостиницу, ни питание. Все это время пассажиры, в том числе, и маленькие дети, были вынуждены голодными скитаться по аэропорту.

— В связи с этим, гендиректору «Алросы» внесено представление об устранении нарушений закона. Также по инициативе транспортного прокурора авиаперевозчик привлечен к административной ответственности за повторное оказание населению услуг ненадлежащего качества, — рассказали в Западно-Сибирском надзорном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что авиакомпанию «S7 » оштрафовали из-за отказа в перелете 8 пассажирам рейсов «Новосибирск-Тюмень» и «Челябинск-Новосибирск». Причиной стало то, что перевозчик продал билетов больше, чем было свободных мест на борту авиалайнеров.