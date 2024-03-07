«Газпром нефть» приступила к разработке Чонского кластера в Восточной Сибири

«Газпром нефть» приступила к развитию Чонского кластера, расположенного на границе Иркутской области и Якутии. Геологические запасы группы месторождений составляют более 1,7 млрд тонн нефти и 500 млрд кубометров газа.

Участки находятся рядом с нефтепроводом «Восточная Сибирь – Тихий океан» и газопроводом «Сила Сибири», что позволит обеспечить долгосрочные поставки углеводородов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

— Исторически основная добыча компании была сосредоточена в Западной Сибири. Однако уже сегодня мы имеем успешный опыт разработки запасов чаяндинской нефти в Якутии и готовимся тиражировать его на соседние месторождения. Восточная Сибирь – одно из стратегических направлений развития «Газпром нефти». Чонская группа участков станет частью масштабного углеводородного кластера, объединяющего месторождения в Республике Саха и Иркутской области, — рассказал генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

Разработку трудноизвлекаемых нефтяных запасов ведет оператор проекта «Газпромнефть-Заполярье», реализацию газовой части проекта — «Газпромнефть-Развитие».

Предприятия начали работы в 2023 году. На Игнялинском месторождении была запущена первая многоствольная скважина конструкции «рыбья кость», а также расконсервированы пробуренные ранее скважины.

В 2024 году «Газпром нефть» пробурит две нефтяные высокотехнологичные скважины на Игнялинском месторождении и шесть газоконденсатных скважин на Вакунайском и Тымпучиканском месторождениях.

В инфраструктурный комплекс войдут также установки подготовки нефти, комплексной подготовки газа и стабилизации конденсата, приемо-сдаточный пункт, энергоцентр, нефтегазотранспортная система и другие объекты.

Ранее редакция сообщала, что «Газпром нефть» перейдет на полный цикл производства российских синтетических масел.