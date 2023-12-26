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Требования к рынку МФО могут ужесточаться

  • 26/12/2023, 10:33

Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России:

Требования к рынку МФО могут ужесточаться— С учетом текущих тенденций в 2024 продолжится укрупнение рынка и его консолидация вокруг крупнейших игроков. Полагаю, что рынок микрозаймов ожидает охлаждение. Его будут сдерживать уже действующие ограничения — нельзя исключать дальнейшее ужесточение МПЛ — и ввод новых ограничений. Чтобы сохранить рентабельность, бизнес будет вынужден подстраиваться под новые реалии, выходить в новые сегменты.

С 1 января 2024 года вступает в силу норма, согласной которой банки и МФО должны уведомлять клиентов о рисках неисполнения обязательств, если расчетный показатель долговой нагрузки превысит 50% от дохода заемщика. Это также должно охладить спрос на новые займы со стороны заемщиков, уже имеющих долги перед кредиторами.

С 1 октября 2024 года изменится подход к расчету ставки резервирования по дорогим микрозаймам, ПСК по которым составляет 250 и более процентов годовых. Соответствующее указание Банка России уже утверждено (Указание №6550-У от 29.09.2023).

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Цифра брокер СРО МиР Сергей Жаботинский рынок микрофинансирования НГУЭУ МФК Займер ВебЗайм


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