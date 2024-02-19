Обманутым дольщикам придется доплатить за жилье около 2 млн рублей в Новосибирске

В минувшие выходные в Новосибирске прошел третий митинг обманутых дольщиков, которые приобрели квартиры в ЖК «Покровский». Второй митинг люди провели в начале декабря. Как пояснили Infopro54 инициаторы митинга, их проблема до сих пор не решается, на связь с ними с декабря также никто и не выходил.

— С нами никто не связывался, обсуждения вариантов решения проблемы не было. Власть нам навстречу не идет, — говорит член инициативной группы Светлана Жданова. — Если бы проблема заключалась только в переселении из центральной части города на окраину, то это был бы один вопрос. Но нам предлагают доплатить за новое жилье, и это очень приличные суммы. Нам сказали, что доплата будет по рыночным ценам, но конкретно их никто не озвучивал. Между тем многие уже взяли ипотеку на покупку квартиры в ЖК «Покровский», и ни один банк второй раз под одну и ту же квартиру кредит не даст.

Дольщики изучили средние цены по районам, в которые их планируют переселять. В итоге получилось, что самая маленькая доплата за студию составит 400 тысяч рублей, самая большая — 2,4 млн. Собеседница Infopro54 привела свой пример. Она купила в ЖК «Покровский» квартиру площадью 72,6 кв метров. Для получения схожего по площади жилья ей придется внести еще 2,346 млн рублей. Этот взнос нужно будет сделать единовременно на счет застройщика. При этом сейчас остаток по текущей ипотеке составляет около 2 млн рублей, плюс Светлана снимает квартиру. То есть ежемесячный платеж за жилье у нее уже составляет около 65 тысяч рублей. И в такой ситуации сегодня оказались многие дольщики ЖК «Покровский».

— Мы направили обращение кандидату в президенты России Владимиру Владимировичу Путину, в местное реготделение «Единой России». Кроме того, в очередной раз обратились в федеральный Фонд развития территорий с требованием отреагировать на ходатайство губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова, которое глава региона направлял в фонд в апреле 2023 года. Речь идет о ходатайстве по восстановлению наших прав и достройке объекта, — говорит Светлана Жданова. — Отмечу, что по ряду квартир у нас были отчисления в компенсационный фонд, поэтому мы имеем право это требовать. Ранее фонд заявлял, что на достройку объекта нет средств. Мы предлагали рассмотреть вариант с нашим участием в достройке — с внесением равномерных платежей, но нам так никто и не ответил.

По данным собеседницы Infopro54, в настоящий момент следственный комитет проводит проверку действий по ситуации с ЖК «Покровский» в Минстрое Новосибирской области. У Светланы Ждановой есть соответствующий ответ на запрос инициативной группы из СК.

197942 Напомним, ЖК «Покровский» на улице Дуси Ковальчук в 2015 году начала строить компания ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК). Генподрядчик — ООО «Строительно-монтажное управление №9». Сдача объекта была намечена на четвертый квартал 2016 года, всего комплекса — в третьем квартале 2017 года. Вначале объект позиционировался как эконом-класс, потом — как комфорт-класс. В феврале 2023 года суд признал ООО «РИК» банкротом, в отношении компании было введено конкурсное производство сроком на год. В реестр требований кредиторов включено требование КБ «Энергобанк» в размере 1,57 млрд рублей. Ранее сообщалось, что ППК «Фонд развития территорий» профинансирует дома ЖК «Покровский» второй очереди и их введут в эксплуатацию до конца 2023 года. Однако до сих пор не введены около 200 квартир. Представитель инициативной группы Светлана Жданова уточняла редакции, что квартиры на обмен предлагают у следующих застройщиков: «Вира Строй», «СОЮЗ», «Сибирь» и «Первый Строительный фонд».

В декабре прокуратура Новосибирской области начала проверку по информации о проблемах со строительством дома в ЖК «Покровский», сообщила пресс-служба ведомства. Следователи рассматривают уголовное дело по факту мошенничества, связанного со строительством этого дома.

Ранее редакция сообщала о том, что арестован директор генподрядчика, строившего ЖК «Покровский» в Новосибирске.