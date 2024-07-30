Александра Зырянова оставили в СИЗО в Новосибирске

Суд Дзержинского района Новосибирска продлил срок содержания под стражей генеральному директору АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александру Зырянову. Об этом ходатайствовало следствие, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области
Постановлением суда Зырянов оставлен под стражей до 2 октября 2024 года.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, главу Корпорации задержали 3 июня 2024 года. Сам Зырянов назвал уголовное преследование заказным и во время ареста признался, что ему уже давно намекали покинуть должность. На минувшей неделе стало известно, что в деле главы Корпорации развития Новосибирской области возможно появилась еще одна взятка.
Ранее редакция сообщала о том, что участники СВО попросили Александра Бастрыкина взять под личный контроль дело об аресте Александра Зырянова.
Фото Infopro54, автор: Артем Рязанов.
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