В школу искусств Мариуполя прибыли музыкальные инструменты из Новосибирска

В мариупольскую специализированную школу искусств прибыла гуманитарная помощь в виде оборудования и музыкальных инструментов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил новосибирский общественник Алексей Носов, участвовавший в формировании гуманитарного груза.

— Мы привезли собранные вами, друзья, гитары, домры, балалайки, аккордеоны, трубы, скрипки, свет, звук, микрофоны, лазерную установку, фортепиано и музыкальную литературу, — обращается Носов к землякам. — Все вы подарили огромную радость детям и педагогам Мариуполя. Ваши подарки из Новосибирска, Лисок, Ярославля, Подмосковья и Москвы — это подтверждение того, что все мы одна большая страна. Одна большая семья.

Как следует из более раннего поста общественника, в качестве гуманитарной помощи осуществлялся также сбор лекарственных средств, запчастей и автотехники, снаряжения, автомобилей.

До этого о необходимости помощи творческим коллективам Донбасса по итогам поездки в Беловодвий район ЛНР сообщал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Ветеранский хор попросил оказать помощь русскими народными костюмами, — рассказывал глава города в конце прошлого года. — Нужно посмотреть, какие есть возможности. А в основном просьбы — как и везде: «Вот река заилилась, не поможете? — Хорошо, справимся с нашими малыми реками, приедем помогать.

Ранее редакция сообщала об инициативе чиновников областного правительства в части помощи подшефному району и участниками спецоперации.