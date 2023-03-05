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В Новосибирске обсуждают установку стелы на границе двух районов города

  • 05/03/2023, 13:57
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Стела в Новосибирске
Противники ее установки сравнили представленный макет с привидением. А в перспективе однотипные стелы планируют разместить на въездах в город.

На рассмотрении в худсовете Новосибирска находится проект стелы на границе между Октябрьским и Дзержинским районами в районе остановки «Зеленодолинская», разработчиком которой выступает АО «Сибпроектнииавиапром». Аналогичные стелы в соответствии с указанием мэра Новосибирска предполагается разместить во всех районах.

И вот как раз поручение мэра, чтобы в районах на въезде в город стояли стелы, которые говорили, что вы въезжаете в Новосибирск, сообщает вице-мэр Анна Терешкова. Если помните, когда въезжаете со стороны Толмачево, там горит «Новосибирск». Она, как мне кажется, очень красиво светится (не буду говорить за всех членов худсовета). Вот такую же примерно стелу нам пытается установить Дзержинский район.

Предварительному заседанию худсовета по решению судьбы данной и последующих аналогичных стел предшествовали общественные обсуждения, в ходе которых несколько новосибирцев выступили против.

Деньги девать некуда? Улица Ленина в Новый год в миллионы обошлась. Категорически против растрат каких-либо средств на бесполезные стелы, цитирует противников объекта председатель худсовета, главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.

Однако, как выяснилось в ходе обсуждения, бюджетных затрат не предполагается компания-разработчик готова сама понести все необходимые расходы.

После того, как финансовые претензии к объекту были «сняты», появились претензии эстетические — на сей раз у членов худсовета. Как следует из эскиза, данная стела будет выполнена в форме латинской буквы V со световым оформлением со стороны въезда в город.

Форму можно трактовать и как разворот книги (символ ГПНТБ в Октябрьском районе), и как размах крыльев (символ авиапредприятий в Дзержинском), комментируют в администрации Дзержинского района.

Некоторым из членов худсовета форма конструкции, не подсвеченная с другой стороны, напомнила привидение. В администрации парировали, что в месте установки жилых домов и общественных заведений нет, потому пугать будет некого.

С моей точки зрения, такая штука не очень может убедить, говорит Александр Ложкин. Я предложил бы: давайте идею самой установки одобрим, но, может быть, нам еще собраться дополнительно, основательно обсудить. Чистая конструкция интересная, но ее следует поправить, чтобы стилистика въездных стел была эстетичной.

Напомним, что в свое время немало споров вызвала установка на площади Калинина памятной стелы «Новосибирск — город трудовой доблести», торжественное открытие которой состоялось в ноябре прошлого года. Установке стелы предшествовал скандал подразделения мэрии с оператором рынка наружной рекламы, чьи конструкции располагались на месте будущей стелы.

 

Ранее редакция сообщала об инвентаризации уже имеющихся на территории Новосибирска памятных знаков.

Фото flickr: Gensa Gensa

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : художественный совет Стела в Новосибирске наружная реклама


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