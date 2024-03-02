Участок для строительства фиджитал-центра подбирают в Новосибирске

Управление физической культуры и спорта заинтересовано в строительстве новых спортивных объектов для развития фиджитал-спорта в целях создания современных, комфортных условий для развития физической культуры и спорта, а также привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей и молодежи города Новосибирска, сообщили в ответ на запрос редакции Inforpo54 в пресс-службе мэрии.

— Строительство спортивных объектов возможно при условии привлечения средств частного инвестора. В бюджете города Новосибирска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов бюджетные ассигнования на выполнение проектно-сметной документации и строительство фиджитал-центров не запланированы, — отметили в мэрии.

В управлении также пояснили, что направили информацию в департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства для включения в перечень муниципальных объектов, включая земельные участки, которые целесообразно и потенциально возможно вовлечь в инвестиционную деятельность для включения в план на 2024-2026 годы, в том числе и для строительства фиджитал-центров.

В департаменте инвестиций редакции Infopro54 уточнили, что сейчас прорабатывается вопрос о возможности реализации инвестиционного проекта, направленного на создание спортивного фиджитал-центра на территории города Новосибирска. В частности, осуществляется подбор площадок (земельных участков) для реализации проекта.

— Указать сроки начала реализации проекта в настоящее время не представляется возможным, — добавили в департаменте.

Потенциальных инвесторов в мэрии также не озвучивают.

Напомним, проект создания фиджитал-центра рассматривался на инвестиционном совете мэрии Новосибирска в декабре 2023 года. Предполагалось, что в его состав войдут киберспортивный клуб и спортивные площадки с зонами Playstation, VR и компьютерной зоной, а также «умной» спортплощадкой.

Фиджитал-спорт (или физический цифровой спорт) — это новая форма спортивной деятельности, которая сочетает элементы физической активности с использованием цифровых технологий.

Ранее редакция сообщала о том, что фиджитал-спорт внесен во Всероссийский реестр видов спорта в феврале 2023 года. Также редакция рассказывала, что предприниматели Новосибирска планируют развивать кибер-спорт.