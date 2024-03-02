Участок для строительства фиджитал-центра подбирают в Новосибирске

Управление физической культуры и спорта заинтересовано в строительстве новых спортивных объектов для развития фиджитал-спорта в целях создания современных, комфортных условий для развития физической культуры и спорта, а также привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей и молодежи города Новосибирска, сообщили в ответ на запрос редакции Inforpo54 в пресс-службе мэрии.
— Строительство спортивных объектов возможно при условии привлечения средств частного инвестора. В бюджете города Новосибирска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов бюджетные ассигнования на выполнение проектно-сметной документации и строительство фиджитал-центров не запланированы, — отметили в мэрии.
В управлении также пояснили, что направили информацию в департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства для включения в перечень муниципальных объектов, включая земельные участки, которые целесообразно и потенциально возможно вовлечь в инвестиционную деятельность для включения в план на 2024-2026 годы, в том числе и для строительства фиджитал-центров.
В департаменте инвестиций редакции Infopro54 уточнили, что сейчас прорабатывается вопрос о возможности реализации инвестиционного проекта, направленного на создание спортивного фиджитал-центра на территории города Новосибирска. В частности, осуществляется подбор площадок (земельных участков) для реализации проекта.
— Указать сроки начала реализации проекта в настоящее время не представляется возможным, — добавили в департаменте.
Потенциальных инвесторов в мэрии также не озвучивают.
Напомним, проект создания фиджитал-центра рассматривался на инвестиционном совете мэрии Новосибирска в декабре 2023 года. Предполагалось, что в его состав войдут киберспортивный клуб и спортивные площадки с зонами Playstation, VR и компьютерной зоной, а также «умной» спортплощадкой.
Фиджитал-спорт (или физический цифровой спорт) — это новая форма спортивной деятельности, которая сочетает элементы физической активности с использованием цифровых технологий.
Ранее редакция сообщала о том, что фиджитал-спорт внесен во Всероссийский реестр видов спорта в феврале 2023 года. Также редакция рассказывала, что предприниматели Новосибирска планируют развивать кибер-спорт.
Фото freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru