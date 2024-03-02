На Заельцовском кладбище выделят участок для захоронения ортодоксальных иудеев

На общественном кладбище города Новосибирска «Заельцовское» будет создан вероисповедальный участок. Постановление об этом подписал и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов.

С заявлением о предоставлении участка в муниципалитет обратилась местная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Новосибирская еврейская община «Бейт Менахем» («Дом Менахема»), которая входит в состав Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских общин России».

Судя по документу, подписанному Клемещовым, участок будет создан в границах квартала 75И «Заельцовского» кладбища. Его площадь составит 13200 кв. м.

— Участок предназначен для будущего погребения умерших или погибших, принадлежащих к конфессии ортодоксальный иудаизм, с соблюдением соответствующих религиозных обрядов, — подчеркивается в документе.

Ранее редакция сообщала о том, что около 6 тысяч красных звезд появилось на карте кладбищ «Ритуал» в Новосибирске.