В России официально признан новый вид спорта

Фиджитал-спорт внесен в первый раздел реестра, куда входят виды спорта, не являющиеся национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными, а также видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне. Во второй раздел реестра внесено спортивное программирование. В приказе также говорится об изменении наименования вида спорта «тайский бокс» на «муай-тай», передает ТАСС со ссылкой на приказ Минспорта РФ.

Фиджитал-игры — это соревнования, в которых каждая из дисциплин объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию.

В 2024 году в Казани планируется провести первые киберспортивные «Игры будущего».

Первые фиджитал-игры уже проводились в России осенью прошлого года в рамках подготовки к «Играм будущего».

Следующие проходят с 5 по 11 февраля. В программу соревнований входят пять дисциплин: турниры по Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), Warface в сочетании с лазертагом, а также соревнования по скоростному прохождению игр.

Ранее редакция сообщала, что УЕФА отказалась вернуть российских футболистов в евротурниры, несмотря на оплату взноса.

Фото: pexels.com —Yan Krukau