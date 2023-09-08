В Новосибирске откроют часть дороги на Винаповском мосту

В Новосибирске 15 сентября планируется открыть для движения четыре полосы Советского шоссе между улицами Мира и Петухова. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Рабочее движение транспорта запустят после обустройства гидроизоляцию и два слоя асфальта. Ремонт на протяжении всего участка закончат в октябре 2023 года.
Напомним, что до окончательного ремонта водителям предложен объезд по следующим маршрутам:
— ул. Ватутина – ул. Мира – ул. Сибиряков-Гвардейцев – ул. Петухова (в прямом и обратном направлениях);
— ул. Ватутина – ул. Комсомольская – ул. Бронная – ул. Петухова / Советское шоссе (в прямом и обратном направлениях).
Ранее редакция сообщала о том, что на Советском шоссе в Новосибирске произошло смертельное ДТП.
Иллюстрация — скрин из видео пресс-службы мэрии Новосибирска
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