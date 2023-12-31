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Участок на Забалуева отдали под масштабный инвестиционный проект в Новосибирске

  • 31/12/2023, 15:10
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Участок на Забалуева отдали под масштабный инвестиционный проект в Новосибирске
Застройщик должен передать обманутым дольщикам квартиры и 65 млн рублей.

На улице Забалуева в Новосибирске будет реализован масштабный инвестиционный проект. Он утвержден правительством Новосибирской области. Речь идет о пятой очереди строительства многоэтажных жилых домов.

Мэрии Новосибирска рекомендовано предоставить ООО Специализированный застройщик «Развитие» (Строительный концерн «Сибирь», основатель —  депутат Заксобрания Валерий Червов. —  Ред.) 28 158 кв. м на улице Забалуева, 71. Срок реализации проекта составляет 5 лет. 1-ый жилой дом застройщик должен сдать в 1 квартале 2027 года, 2-ой — 2027 году, 3-й жилой дом —  2028 году.

Общая площадь жилья, построенного застройщиком на участке, должна составить не менее 38 484,27 кв. м. Из них не менее 965 кв. м девелопер должен передать обманутым дольщикам. Кроме того, ООО СЗ «Развитие» должен внести не менее 65 млн рублей на завершение строительства долгостроя, который определит мэрия Новосибирска.

На улице Забалуева ООО СЗ «Развитие» реализует проект ЖК «Радуга Сибири»

Ранее министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщал, что на 2024 год в городе останется решить вопрос с 10 долгостроями и 2000 дольщиками. Кроме того, в 2024 году планируется сдать 11 домов ГК «Дискус». 

Фото freepik — kamranaydinov

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Рубрики : Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : СЗ Развитие обманутые дольщики масштабный инвестиционный проект долгострои Новосибирска Алексей Колмаков


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