11 домов ГК Дискус достроят в 2024 году

ГК «Дискус» постепенно вводит свои дома в эксплуатацию. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

— Что касается тех 11 объектов к строительству которых компания еще не приступала, то по каждому дому будет принято решение: как поступить с гражданами, которые приобрели в них квартиры, — добавил министр. — Граждане не брошены, процесс под нашим чутким контролем, никто не пострадает.

Согласно утвержденной в мае 2023 года «дорожной карте» в настоящее время ГК «Дискус» при надзорном сопровождении органов прокуратуры выполняются работы по строительству многоквартирных домов в микрорайоне «Плющихинский», пояснили в ответ на запрос редакции Infopro54 в областной прокуратуре.

— Строительство 11 жилых домов с «нулевым» циклом, куда вложили денежные средства более 1 400 граждан, запланировано в 2024 году, — подчеркнули Infopro54 в ведомстве.

ГК «Дискус», не так давно попадавшая под прицел правоохранительных органов, в Новосибирске работает с 2004 года. По данным департамента строительства и архитектуры мэрии, к 1 января 2023 года застройщик сдал более 1 млн квадратных метров жилья в Октябрьском и Кировском районах. По информации прокуратуры Новосибирска, на начало 2023 года в домах ГК «Дискус» «зависли» интересы 3500 пайщиков.

Сразу после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении главы ГК «Дискус» и депутата городского совета Новосибирска Алексея Джулая в апреле 2023 года экстренно были введены сразу 53 многоквартирных дома в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский».

К сентябрю их количество увеличилось до 65. К концу 2023 года компания обещала сдать еще три.

В октябре прокуратура проверила строящиеся многоквартирные дома в микрорайоне «Просторный» компании ООО «Дискус-Строй». Готовность объектов составляла почти 80%, что ниже планируемого, сообщала пресс-служба ведомства.

Помимо покупателей квартир в домах ГК «Дискус» в Новосибирске сейчас нерешенным остается вопрос с 21 проблемным объектом. Для сравнения, в 2022 году в регионе было 124 долгостроя и более 9000 обманутых дольщиков.

— За прошлый год из списка ушло 70, остался 21, и мы не закрыли эту тему. Планируем, что к концу года останется 10 долгостроев, — добавил Колмаков. — Это самые проблемные и капиталоемкие объекты, во многих еще не завершена процедура банкротства. Есть объекты, которые переносятся на 2024 год, где необходимо более 1 млрд рублей вложений в каждый. Это не каждый вытянет. Осталось у нас около 2000 обманутых дольщиков. Но мы не остановимся и восстановим права всех граждан.

Ранее редакция рассказывала о том, что дольщики ЖК «Покровский» вышли на пикет в центре Новосибирска. Долги, которые висят на ЖК, составляют более 1,5 млрд рублей, поэтому власти его не хотят достраивать, а людям предлагают переехать на окраины с доплатой.