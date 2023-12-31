Полицейские спасли семью из машины, сломавшейся на трассе под Новосибирском

Ночью 30 декабря автомобиль, следовавший из Красноярска в Омск, сломался на трассе в Татарском районе Новосибирской области. В салоне находилась семья: 2 ребенка и 3 взрослых.

— После поступления сообщения о происшествии в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» на место выехал экипаж ДПС: старший лейтенант полиции Виталий Королев и младший лейтенант полиции Илья Ищенко. Сотрудники Госавтоинспекции пересадили пассажиров в патрульный автомобиль, чтобы они могли согреться, затем сопроводили из к пункту обогрева и питания, — пояснили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

Автомобиль на эвакуаторе доставлен на станцию технического обслуживания.

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