Ученого СО РАН обвинили в мошенничестве с 7 млн рублей в Новосибирске

В Новосибирске заведующего лабораторией ФГБУН «Институт теплофизики им. Кутателадзе» СО РАН обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с августа 2014 года по ноябрь 2017-го при проведении работ в рамках реализации федеральной программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» профессор Олег Кабов сфальсифицировал отчеты о проведении научных работ. Он включил в отчет старые результаты. Обманным путем получив подпись директора, ученый отправил их в Минобрнауки РФ. За это из федерального бюджета в Институт теплофизики было перечислено более 26 миллионов рублей. Из этих денег 7,2 миллионов доктор наук раздал подчиненными в виде премий, после чего потребовал их вернуть. Таким образом все эти миллионы Кабов присвоил себе.

— В результате мошеннических действий сотрудника СО РАН бюджету РФ причинен ущерб в размере свыше 7 миллионов рублей, — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

На алчного ученого завели уголовное дело, которое уже передели в Советский районный суд для рассмотрения.

Согласно официальной информации, Олег Кабов является членом-корреспондентом РАН, профессором и доктором физико-математических наук. Он также со-директор международной лаборатории Института теплофизики СО РАН и Свободного университета Брюсселя.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске экс-председателя СО РАН Александра Асеева приговорили к 4 годам условно за мошенничество в особо крупном размере, а после лишили звания почетного жителя города.