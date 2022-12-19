Ученые из Новосибирска разработали стойкие к коррозии металлы

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и Института ядерной физики им.Г.И.Будкера (ИЯФ СО РАН) разработали с помощью промышленного ускорителя новые металлические материалы, устойчивые к коррозии и износу. Об это сообщает пресс-служба НГТУ.

Электронный пучок из промышленного ускорителя электронов ЭЛВ-8, разработанного в ИЯФ, проникает в слой порошка и одновременно расплавляет его, в результате на металлической поверхности образуется покрытие (при однослойной наплавке) толщиной 1,5-3 мм, имеющее высокое сцепление. Работа велась с изделиями из титана и низкоуглеродистой стали, полученные композиции обладают уникальным сочетанием механических свойств и коррозионной стойкости в кипящих растворах сильных кислот.

В лаборатории коррозийных испытаний механико-технологического факультета уже испытано более десятка составов порошкообразных смесей.

— В зависимости от сочетания компонентов, такие смеси могут решать задачи коррозийной стойкости, износостойкости или их комбинации, — говорится в сообщении.

Работы проводятся в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» по стратегическому проекту «Новые материалы для прорывных технологий».

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