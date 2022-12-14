В новосибирском институте идет разработка нанобеспилотника

— У нас (НГТУ) есть два факультета (факультет летательных аппаратов и факультет мехатроники), которые занимаются данным направлением. На данный момент эти факультеты имеют существенные наработки. У нас есть одна разработка, касающаяся нанобеспилотников. В январе-феврале 2023 года мы представим первый опытный образец потенциальным заказчикам, — сообщила Марина Хайруллина, проректор по инновациям и развитию НГТУ, выступая на форуме-выставке «Первый беспилотный».— Нанобеспилотник — это то, что сейчас активно используют зарубежные страны. Приблизительный размер нашего беспилотного аппарата сравним с БПЛА типа «Пчела»

На данный момент беспилотные летательные аппараты института могут обследовать линии электропередач, проникать в различные труднодоступные места, отсканировать и создать макет любой местности, доставлять различные грузы и многое другое.

На выставке также представлены разработки Сибирского университета путей сообщения, компаний ООО «Оптиплэйн», «Центр Беспилотных Технологий», «СТРЕКОЗА» и других.