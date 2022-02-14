В Госдуму внесут законопроект о штрафах и уголовной ответственности за нападение бездомных животных

В феврале в Госдуму внесут законопроект, вводящий штрафы до 200 тысяч рублей для чиновников, нарушивших закон об обращении с животными, а также уголовную ответственность за нападение собак, если оно повлекло тяжкий вред здоровью. Об этом заявил первый замглавы думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов РИА «Новости».

— Мы предлагаем повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Изменения вносятся в КоАП. Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность. Законопроект внесут (в Госдуму) на этой неделе, — сказал Бурматов.

Соответствующие поправки внесут в законопроект, разработанный Бурматовым и председателем Комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Госдума приняла его в первом чтении в декабре. Законопроектом в том числе предлагается ввести штрафы за выброшенных животных и за несоблюдение требований к их содержанию в размере до трех тысяч рублей для граждан, до 15 000 рублей — для должностных лиц, до 30 000 рублей — для юридических.

Поводом для такого шага стала трагедия, когда свора бездомных псов загрызла в Забайкалье семилетнюю девочку. 26 января стало известно о нападении бродячих животных на 58-летнего мужчину в Астраханской области, скончавшегося на месте происшествия. В обоих случаях следователи возбудили дела о халатности. Они собираются дать правовую оценку действиям тех, кто отвечает за отлов бродячих животных.