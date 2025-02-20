Метод прогнозирования таяния вечной мерзлоты разработали в Новосибирске

Ученые из НГТУ разработали новый метод, который позволит оценить состояние почв в Арктике в условиях изменения температуры. В будущем этот метод может быть использован для прогнозирования таяния вечной мерзлоты. Специалисты считают, что новый подход даст более точные результаты, сообщает пресс-служба НГТУ.

Специалисты изучили реакцию мерзлых грунтов на изменение температуры и внешней нагрузки с помощью математического моделирования. Они выяснили, что даже без учета движения грунтовых вод, при оттаивании породы она проседает на два сантиметра за сезон под действием гравитации. Также было зафиксировано последовательное таяние и замерзание породы до четырех метров в глубину, что вызывает деградацию структуры породы.

Как утверждают эксперты вуза, их разработка является уникальной. Она позволяет одновременно учитывать несколько взаимосвязанных процессов: теплопередачу, механическую деформацию и фазовые переходы воды в грунте. Это обеспечивает более точные результаты по сравнению с другими моделями, которые обычно сосредоточены только на одной из этих задач.

— Кроме этого, созданные алгоритмы мы оптимизировали для параллельных вычислений, — рассказала Анастасия Кутищева, руководитель проекта.

В ходе исследования также было установлено, что тёплая бетонная свая как бы «прожигает» грунт вокруг себя, создавая область постоянного оттаивания. Это делает породу менее прочной и представляет серьёзную опасность для строительства объектов и инфраструктуры в арктической зоне, может привести к возникновения экологических проблем.

Учёные особенно подчеркнули, что разрушение мерзлых грунтов может привести к выбросу парниковых газов, таких как метан и углекислый газ, что, в свою очередь, способствует ускорению глобального потепления.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые определили уровень загрязнения Оби микропластиком. Количество пластика в реке примерно такое же, как и в озере Байкал.