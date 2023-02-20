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Ученые Новосибирска создали наноисточники теплого белого света

  • 20/02/2023, 16:36
разработки СО РАН
Их можно использовать для диагностики онкозаболеваний и термолюминесцентных датчиков.

Ученые Института катализа Сибирского отделения РАН с помощью метода лазерного испарения синтезировали люминесцентные наноматериалы — красные оксидные нанолюминофоры. Об этом сообщает пресс-служба института.

— Им удалось достичь рекордного квантового выхода в этих соединениях — выше 60%, а значит, источники на их основе будут энергоэффективными и яркими. Полученные материалы уже могут использоваться в биотехнологиях и электронике, — говорится в сообщении.

Нанолюминофор — наноразмерное вещество, которое преобразовывает поглощаемую энергию в световое излучение в какой-либо области видимого спектра. Красные нанолюминофоры позволяют получать источники теплого белого света.

Нанолюминофоры применяют для создания оптических меток в биовизуализации — передовом методе диагностики заболеваний, в том числе онкологических. Их используют в новейших дисплеях для повышения пространственного разрешения. Также они нужны для термолюминесцентных датчиков.

Подчеркивается, что чем меньше размер светящихся наночастиц, тем они эффективнее для этих приложений, однако при уменьшении их размера падает показатель квантового выхода — отношение количества испускаемых фотонов к количеству поглощенных.

— У оксида иттрия есть другая фаза, моноклинная, которая имеет совершенно иную кристаллическую структуру и которую химическими методами получить нельзя. Мы смогли синтезировать ее физическим методом — методом лазерного испарения, — приводятся в сообщении слова научного сотрудника отдела гетерогенного катализа института Антона Костюкова.

Для получения красного нанолюминофора, ученые берут оксид иттрия с добавленными в него ионами европия и готовят из него плотную мишень — керамическую таблетку. Эту таблетку помещают в установку лазерного синтеза, состоящую из лазера и вакуумной камеры, где происходит лазерное испарение. Затем ученые управляют конденсацией испаренных частиц. Подобрав оптимальные условия, они получают наноразмерный люминофор с моноклинной структурой.

 

Ранее редакция сообщает о том, что месторождение магматических и метаморфических пород в Норильске выставили на торги.

Фото предоставлены Институтом катализа СО РАН

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Рубрики : Инновации Наука

Регионы: Новосибирская область

Теги : разработки СО РАН наноисточники теплого белого света диагностика онкозаболеваний


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