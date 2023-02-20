Весной в Новосибирске откроется театр Сергея Афанасьева

В феврале 2016 года театр получил в оперативное управление здание бывшего кинотеатра «Пионер» площадью 2028,1 кв. м на ул. Максима Горького, 52.

Запуск новой театральной площадки позволил увеличить количество посадочных мест в зале со 100 до 209. Оборудованы зрительское фойе и отдельное кассовое помещение, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Для артистов и других работников оборудованы репетиционный зал, гримерные, студия звукозаписи, помещения для хранения декораций, реквизита, костюмов, выделены помещения под костюмерный, пошивочный и столярный цеха. Здание обеспечено условиями доступности для маломобильных людей.

— Этот год – исторический: в этом году театру исполняется 35 лет. 19 марта состоится торжественное открытие, а 20 марта мы будем праздновать его 35-летие, — рассказала заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

В конце марта в театре состоится премьера спектакля «Унтиловск». В мае новосибирцы оценят выпускные работы молодых режиссеров: спектакль «Урок дочкам» по пьесе И. А. Крылова студентки ГИТИСа Софьи Гуржиевой, спектакль «Таланты и поклонники» по пьесе А. Н. Островского выпускницы курса НГТИ Елизаветы Яковлевой.

В планах театра – поездка в Челябинск на X Международный театральный фестиваль-лабораторию спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА» со спектаклем «Зеленая зона» по пьесе М. Зуева.

Ранее редакция сообщала, что новым директором театра «Старый дом» назначена Татьяна Ильина.

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