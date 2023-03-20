Для экс-депутата Татарского райсовета обвинение требует назначить исправительные работы

В мировом суде Татарского района завершалось рассмотрение дела в отношении бывшего депутата райсовета Сергея Мамонтова. Напомним, что поводом для возбуждения дела стало ДТП, в ходе которого подозреваемый, будучи за рулём автомобиля, сбил ребёнка, после чего скрылся с места происшествия. Однако родственники мальчика отказались от претензий к экс-депутату, в результате дело было закрыто. С этим не согласилась прокуратура Новосибирской области, инициировавшая возобновление рассмотрения дела в суде.

В настоящее время, как сообщают в управлении судебного департамента Новосибирской области, оглашено обвинительное заключение, определен порядок исследования доказательств, допрошены свидетели. Вину подсудимый признал в полном объеме. Судебное следствие окончено, состоялись прения сторон. В конце марта суд должен заслушать последнее слово подозреваемого.

— Государственный обвинитель просил назначить Мамонтову наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием в доход государства 15% заработной платы, — рассказывают в управлении судебного департамента Новосибирской области. — Потерпевшая выразила согласие с мнением прокурора. Материальных претензий к подсудимому у нее нет, так как она получила от Мамонтова ранее денежные средства в размере 1 млн руб в полном объеме. Адвокат подсудимого просил назначить Мамонтову менее строгое наказание в виде штрафа.

Напомним, что вскоре после ДТП Сергей Мамонтов, ещё задолго до начала следственных мероприятий и судебных разбирательств, был исключён из партии «Единая Россия» и её депутатского объединения в Татарском райсовете. Затем 9 ноября 2022 года, по ходатайству Следственного управления и Татарской межрайонной прокуратуры, суд досрочно прекратил его депутатские полномочия. 23 декабря в Татарском районном суде закончили рассматривать уголовное дело Сергея Мамонтова по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии). В этот же день Татарский межрайонный прокурор внес апелляционное представление, и оно получило ход спустя 3 недели.

Ранее редакция сообщала о поступлении в суд дела в отношении главы Центрального округа Новосибирска.