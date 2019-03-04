Ученые Новосибирского ГАУ разработали технологию ускоренного разведения рыбы

Системы содержания и выращивания ценных видов гидробионтов отработали сотрудники и студенты кафедры Биологии, биоресурсов и аквакультуры Новосибирского ГАУ, на базе Центра аквакультуры университета, сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что в бассейнах цеха преподаватели и студенты проводятся эксперименты по выращиванию осетра, форели, карпа и экзотических видов раков. Разрабатываются новые технологии.

Данная технология позволяет за один год получить товарного карпа массой до 800 г.

Фото: пресс-службе НГАУ