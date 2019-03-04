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Промсвязьбанк, «Мир» и S7 Airlines запускают первую мильную карту для бизнеса с программой лояльности

  • 04/03/2019, 13:15
С ее помощью владельцы корпоративных карт могут копить баллы и экономить на деловых поездках и путешествиях.

Промсвязьбанк, «Мир» и S7 Airlines запускают первую мильную карту для бизнеса с программой лояльностиПромсвязьбанк (ПАО) запустил первую на рынке корпоративную тревел-карту с тройной бонусной системой. С ее помощью владельцы корпоративных карт могут копить баллы и экономить на деловых поездках и путешествиях. Партнерами Промсвязьбанка по программе выступают платежная система «Мир» и авиакомпания S7.

Пользователи карты «Мир» Premium Business за каждые потраченные по бизнес-карте 100 рублей получают 1 балл от банка. При этом стоимость 1 балла равна 1 рублю. Кроме того, за совершение деловых поездок рейсами S7 Airlines на счет компании начисляется до 7% в баллах в рамках программы S7 Profi. Сотрудникам компании дополнительно начисляются мили S7 Priority, которые можно потратить на личные путешествия. 

Баллы можно обменять на полеты в любую точку собственной маршрутной сети S7 Airlines и дополнительные услуги: место повышенной комфортности (от 300 баллов), провоз дополнительного багажа (от 800 баллов) и заказ специального питания (от 150 баллов). К примеру, за 2500 баллов можно приобрести перелет по маршруту Москва – Санкт-Петербург, а за 7500 баллов – долететь из Москвы до Мюнхена.

— Мы считаем, что проведение бизнес-расходов по карте может быть не только удобным, но и выгодным, поэтому предложили совместить в одном продукте несколько программ лояльности, чтобы у предпринимателей не было сомнений, какой картой расплачиваться. Можно получать баллы от банка, а также копить баллы и мили от авиакомпании. Это уникальное предложение для рынка, – говорит Иннокентий Воловик, директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса.

— Мы рады объявить о сотрудничестве с Промсвязьбанком: нам очень близок подход коллег в стремлении создавать для бизнеса максимально выгодные продукты, простые и удобные в использовании. Стать участником S7 Profi может бизнес любого размера, в том числе индивидуальные предприниматели с небольшими командами. Программа S7 Profi позволяет компаниям не просто упростить процесс организации командировок, но и существенно сократить расходы на деловые путешествия сотрудников за счет баллов, которые можно потратить на авиабилеты и услуги на борту S7 Airlines, — отмечает Евгений Юркевич, руководитель программы S7 Profi.

Первым пользователем новой тревел-карты стал генеральный директор компании ООО «Металз Проджект-2017» Борис Рабинович: «Я являюсь клиентом Промсвязьбанка не так давно, однако продукты, которые предложил мне банк, действительно очень удобны и выгодны для ведения бизнеса. Так оказалось и в этот раз. Еще при открытии счета менеджер запомнил мои слова о моих частых перелетах и перелетах сотрудников моей компании. И, как только появилась карта, которая стала выгодна мне в плане получения бонусов и иных льгот, – мне позвонили из банка и рассказали об этой интересной возможности».

В стоимость ежемесячного обслуживания карты включен консьерж-сервис, который предусматривает круглосуточное выполнение личных и деловых поручений держателя карты. Также пользователям карты доступна премиальная программа страхования, которая действует по всему миру на неограниченное количество поездок. Страховое покрытие медицинских и медико-транспортных расходов на время путешествия для держателя карты составляет 100 000 USD, для детей клиента — 30 000 USD. Программа дополнительно покрывает задержку рейса и расходы по утрате или задержке багажа.

Фото: пресс-служба банка

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