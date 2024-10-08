Ученые оценили уровень загрязнения пляжей Новосибирска микропластиком

Ученые Новосибирского института органической химии имени Н.Н.Ворожцова СО РАН (НИОХ СО РАН), Тихоокеанского института географии ДВО РАН и Томского государственного университета изучили содержание микропластика и стойких органических загрязнителей в песке трех пляжей Новосибирска. Об этом сообщило издание СО РАН «Наука в Сибири».

Специалисты взяли пробы песка на пляже в черте города, а также в районах поселков Кудряшовский и Мочище. Собранные частицы отправили в Центр спектральных исследований НИОХ СО РАН.

— Мы провели анализ с помощью инфракрасной спектроскопии. Это метод, при котором для каждой частицы записывается инфракрасный спектр и после по базе данных проверяется, к какому типу полимера она относится. В итоге мы определили размеры частиц микропластика, описали цвет, форму, тип полимера, — сказала руководитель группы экологических исследований и хроматографического анализа Центра спектральных исследований НИОХ СО РАН кандидат химических наук Юлия Сергеевна Сотникова.

Исследование показало большое содержание полиэтилена в образцах. Что, по словам химика, было вполне ожидаемо, так как пакеты и пленки используются в быту чаще всего. На втором месте оказался полипропилен, из которого изготавливают пищевые контейнеры.

При этом, содержание микропластика в береговых грунтах Оби оказалось не критичным. Значения колебались от 24 ± 20,7 до 104 ± 46,2 ед./м2 (в среднем 53,3 ± 46,6). Для сравнения, медианный уровень загрязнения побережья национального парка «Куршская коса» в Балтийском море содержание МП составляет 46 ± 22 ед./кг.

Невысокие показатели ученые связывают с труднодоступностью Западной Сибири на протяжении более пяти километров вдоль Оби. К тому же, эта территория малонаселена.

Также выяснилось, что микропластика было гораздо больше на берегу реки, примыкающем к станции очистки сточных вод.

— Очистные сооружения — один из источников появления микропластика в воде. Они не задерживают его, а в какой-то степени даже концентрируют. Из-за того что туда сливаются все ливневые и бытовые стоки, в очистных сооружениях содержится большое количество волокон текстиля, они попадают туда после стирки одежды. Конечно, нужно отдельно исследовать, как именно городские очистные сооружения влияют на загрязнение рек. Мы планируем заняться этой темой, так как это источник микропластика, на который можно повлиять и проконтролировать, — отметила Юлия Франк.

Ранее редакция сообщала о том, что на трубы, загрязняющие малые реки Новосибирска, поставят заглушки.