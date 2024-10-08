Рекламодателям

В Сибири предлагают ввести межрегиональный режим ЧС

  • 08/10/2024, 16:30
Автор: Юлия Данилова
В Сибири предлагают ввести межрегиональный режим ЧС
Регионы договариваются объединиться, чтобы получить дополнительные меры поддержки аграриев.

Возможность получения дополнительной поддержки в связи со сложной уборочной и введением в Новосибирской области режима ЧС волнует аграриев. Этот вопрос депутаты комитета АПК вновь сегодня подняли перед главой Минсельхоза Андреем Шинделовым.  Министр напомнил, что в апреле 2024 года вышел приказ Минсельхоза России №187 о подтверждении порядка осуществления оценки ущерба, причиненного сельхозтоваропроизводителям в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.

— Формулировки этого приказа трактуют так, что компенсации сельхозтоваропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, а также компенсация затрат по оплате лизинговых платежей по договору о финансовой аренде и процентов по кредитам будут осуществляться только при введении федерального или межрегионального характера чрезвычайной ситуации, — отметил Шинделов.

Для помощи аграриям с 10 сентября вводится режим чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области

Для помощи аграриям с 10 сентября вводится режим чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области

Введенный в области региональный режим ЧС на компенсации сельхозпроизводителям рассчитывать не позволяет.

— В сотрудничестве с Алтайским краем, Омской, Томской и Кемеровской областями мы отрабатываем вопрос о введении ЧС межрегионального характера. С такими обращениями руководители областей вышли на Минсельхоз России, — пояснил Андрей Шинделов. — У нас пока идет актирование ущерба, в 30 районах области работают комиссии. Если такой межрегиональный режим будет введен, то у нас на руках будут все документы, и мы выйдем с инициативой о дополнительной поддержке агропредприятий.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов сообщил, что вопрос поддержки аграриев Сибири, где шесть регионов объявили о ЧС, уже обсуждался, но пока реакция такая: нужно страховаться. Он предложил депутатам направить обращение в Госдуму от лица Заксобрания. Напомним, в Новосибирской области от ЧС застрахован урожай на 186 тысяч га.

Комментируя ход уборочной, министр отметил, что даже в нынешних неблагоприятных условиях валовый намолот зерновых и зернобобовых культур в регионе составляет около 2,2 млн тонн, что сопоставимо с валовым сбором прошлого года.

— Валовый сбор уже сейчас покрыл внутренние потребности области, поэтому аграриям нужно задумываться о реализации урожая, — подчеркнул Шинделов.

По его словам, здесь могут возникнуть сложности, так как качество собираемого урожая снижается, большая часть зерна будет четвертого класса.

Экспорт зерновых из Сибири в Казахстан рухнул на 36%

Экспорт зерновых из Сибири в Казахстан рухнул на 36%

— Мы недавно выезжали в командировку в Узбекистан, где обсуждалась возможность появления нашей зерновой продукции в свободной экономической зоне. Узбекистан готов закупать для хлебокомбинатов пророщенное зерно с содержанием до 50%, так как понимают ситуацию с урожаем зерновых. В Казахстане, где также в этом году неблагоприятные агроусловия, готовы делать закупки с содержанием до 15% пророщенного зерна. Афганистан, Иран, Пакистан заинтересованы в приобретении наших продуктов перемола, — сообщил министр.

При этом он признал, что на сегодняшний день цены на экспорт зерна, с учетом тарифов на перевозку по Казахстану, для сибирских аграриев невыгодны — около 8 тысяч рублей за тонну.

— Формально урожай у нас будет неплохой, не катастрофически ниже прошлого года, но качество намного хуже. В прошлом году почти все зерно было третьего класса в экспортном варианте, в этом большая часть — фураж, с которым аграрии не знают, что делать, — констатировал председатель аграрного комитета Денис Субботин. — Названная вами цена находится ниже себестоимости, и если ситуация не нормализуется, то сельхозпроизводители выйдут из сезона 2024 года с убытками. В такой ситуации нам уже сейчас нужно прорабатывать механизмы поддержки АПК на 2025 год. Мы будем задавать эти вопросы при формировании областного бюджета на 2025-2027 годы.

Глава ЗАО «Племзавод Ирмень», депутат Олег Бугаков предложил больше внимания уделять поддержке животноводства, что сбалансирует рынок сельхозпродукции. В частности, по его словам, фуражное зерно может спокойно пойти на корм скоту, и перед аграрием не будет стоять вопрос, что с ним делать.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сокращается поголовье КРС, а компании, которые занимаются животноводством, закрываются.

Ранее редакция сообщала о том, что предварительный ущерб аграриев Новосибирской области от непогоды составляет около 1 млрд рублей. 

Фото предоставлено пресс-службой Минсельхоза Новосибирской области.

57

Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Россия Новосибирск Сибирь

Теги : урожай режим ЧС


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России

Марина Асаралиева — о росте популярности IPO и потенциале сибирских компаний

На 1 октября российский бизнес через IPO привлек более 96 млрд рублей.
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Ученые оценили уровень загрязнения пляжей Новосибирска микропластиком
8/10/24 17:00
Власть Общество ЦУР
В Сибири предлагают ввести межрегиональный режим ЧС
8/10/24 16:30
Агропром Бизнес Власть
Дело экс-главы департамента мэрии Новосибирска Константина Васильева поступило в суд
8/10/24 16:15
Власть Право&Порядок
Контракт с подрядчиком Димитровского моста в Новосибирске расторгнут
8/10/24 16:00
Город
Более 50 тысяч пачек нелегальных сигарет выявили в Новосибирской области
8/10/24 15:30
Общество Право&Порядок
Наливайки в многоквартирных домах могут мимикрировать под кафе и рестораны
8/10/24 15:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Российский рынок кибербезопасности к 2028 году достигнет 715 млрд рублей
8/10/24 14:30
Технологии Экономика
Ровно 10 лет назад открылся Бугринский мост в Новосибирске
8/10/24 14:00
Общество
От введения туристического налога бюджет Новосибирской области потеряет 200 млн рублей
8/10/24 13:30
Бизнес Власть Туризм
Новосибирец Валерий Голубков выступает в составе сборной на Чемпионате мира по спортивной борьбе
8/10/24 13:00
Спорт
Банк в четвертый раз проведет соревнование для ИТ-специалистов
8/10/24 12:44
Финансы
В Первомайке из-за отсутствия отопления вводится режим ЧС
8/10/24 12:30
Власть Город Общество
Школьники вырастили для зоопарка Новосибирска несколько тонн тыквы
8/10/24 12:00
Общество
Новосибирская область заняла первое место на Кубке Покрышкина
8/10/24 11:30
Спорт
Маленькому Никите с диагнозом детский церебральный паралич требуется дорогостоящее лечение
8/10/24 10:45
Общество
НОВАТ примет участие на фестивале в Бангкоке
8/10/24 10:30
Культура Общество
В этом сезоне у сибиряков выросла популярность курортов Ставропольского края
8/10/24 9:30
Бизнес Туризм
Предприниматели не хотят входить в новый реестр продавцов слабоалкогольных напитков
8/10/24 9:00
Бизнес Власть
С 1 марта 2025 года полисы ОСАГО у водителей будут проверять через камеры
7/10/24 19:00
Общество Страхование Транспорт
ФАС распространит на регионы практику соглашений о стабилизации цен на все товары
7/10/24 18:30
Бизнес Власть
Популярное
Временные ограничения вводятся на нескольких улицах Новосибирска
8/10/24 11:00
После похищения мигрантами сына бойца СВО Бастрыкин потребовал возбудить дело
8/10/24 9:39
Из-за тлеющей золы загорелся мусоровоз в Новосибирске
7/10/24 18:00
В Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность
7/10/24 17:30
После рейдов по злачным местам мигрантов 35 из них депортируют из Новосибирска
7/10/24 16:58
30-летний мужчина хотел украсть 77 шоколадок для перепродажи в Новосибирске
7/10/24 16:30
Новости компаний
«Эксперт РА» подтвердило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозом
8/10/24 9:00
20-летний юбилей отмечает крупнейшая электросетевая компания Новосибирской области
1/10/24 16:09
Сибиряки наращивают объем накоплений второй год подряд
27/09/24 14:40
Разделяя, сохраняй: как в городах Сибири появляются эко-проекты и эко-объекты
27/09/24 10:24
«Россети Новосибирск» получили статус системообразующей территориальной сетевой организации
27/09/24 9:30
«Россети Новосибирск» реконструировали важную кабельную линию в левобережье Новосибирска
26/09/24 10:56

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска