В Сибири предлагают ввести межрегиональный режим ЧС

Возможность получения дополнительной поддержки в связи со сложной уборочной и введением в Новосибирской области режима ЧС волнует аграриев. Этот вопрос депутаты комитета АПК вновь сегодня подняли перед главой Минсельхоза Андреем Шинделовым. Министр напомнил, что в апреле 2024 года вышел приказ Минсельхоза России №187 о подтверждении порядка осуществления оценки ущерба, причиненного сельхозтоваропроизводителям в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.

— Формулировки этого приказа трактуют так, что компенсации сельхозтоваропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, а также компенсация затрат по оплате лизинговых платежей по договору о финансовой аренде и процентов по кредитам будут осуществляться только при введении федерального или межрегионального характера чрезвычайной ситуации, — отметил Шинделов.

— В сотрудничестве с Алтайским краем, Омской, Томской и Кемеровской областями мы отрабатываем вопрос о введении ЧС межрегионального характера. С такими обращениями руководители областей вышли на Минсельхоз России, — пояснил Андрей Шинделов. — У нас пока идет актирование ущерба, в 30 районах области работают комиссии. Если такой межрегиональный режим будет введен, то у нас на руках будут все документы, и мы выйдем с инициативой о дополнительной поддержке агропредприятий.

Введенный в области региональный режим ЧС на компенсации сельхозпроизводителям рассчитывать не позволяет.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов сообщил, что вопрос поддержки аграриев Сибири, где шесть регионов объявили о ЧС, уже обсуждался, но пока реакция такая: нужно страховаться. Он предложил депутатам направить обращение в Госдуму от лица Заксобрания. Напомним, в Новосибирской области от ЧС застрахован урожай на 186 тысяч га.

Комментируя ход уборочной, министр отметил, что даже в нынешних неблагоприятных условиях валовый намолот зерновых и зернобобовых культур в регионе составляет около 2,2 млн тонн, что сопоставимо с валовым сбором прошлого года.

— Валовый сбор уже сейчас покрыл внутренние потребности области, поэтому аграриям нужно задумываться о реализации урожая, — подчеркнул Шинделов.

По его словам, здесь могут возникнуть сложности, так как качество собираемого урожая снижается, большая часть зерна будет четвертого класса.

При этом он признал, что на сегодняшний день цены на экспорт зерна, с учетом тарифов на перевозку по Казахстану, для сибирских аграриев невыгодны — около 8 тысяч рублей за тонну.

— Формально урожай у нас будет неплохой, не катастрофически ниже прошлого года, но качество намного хуже. В прошлом году почти все зерно было третьего класса в экспортном варианте, в этом большая часть — фураж, с которым аграрии не знают, что делать, — констатировал председатель аграрного комитета Денис Субботин. — Названная вами цена находится ниже себестоимости, и если ситуация не нормализуется, то сельхозпроизводители выйдут из сезона 2024 года с убытками. В такой ситуации нам уже сейчас нужно прорабатывать механизмы поддержки АПК на 2025 год. Мы будем задавать эти вопросы при формировании областного бюджета на 2025-2027 годы.

Глава ЗАО «Племзавод Ирмень», депутат Олег Бугаков предложил больше внимания уделять поддержке животноводства, что сбалансирует рынок сельхозпродукции. В частности, по его словам, фуражное зерно может спокойно пойти на корм скоту, и перед аграрием не будет стоять вопрос, что с ним делать.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сокращается поголовье КРС, а компании, которые занимаются животноводством, закрываются.

Ранее редакция сообщала о том, что предварительный ущерб аграриев Новосибирской области от непогоды составляет около 1 млрд рублей.