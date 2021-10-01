В Новосибирске разрабатывают IT-платформу по благоустройству города

— Мы занимаемся ландшафтным дизайном уже много лет, в том числе участвуем в различных волонтерских проектах и заметили несколько взаимопритягивающихся трендов. У города всегда есть вопросы, связанные с нехваткой ресурсов на благоустройство. Когда готовятся проекты озеленения, денег на них зачастую выделяется немного, и в итоге используются материалы подешевле. С другой стороны, множество граждан и компаний заинтересованы в качественном озеленении и благоустройстве места, в котором они живут или трудятся. Они готовы участвовать в работах, выделять на это деньги или поделиться необходимыми материалами, но процесс выстраивания взаимодействия между, казалось бы, всеми заинтересованными сторонами часто совсем не прост. Мы решили попробовать объединить интересы всех заинтересованных сторон, чтобы создать системно работающий инструмент, — рассказал Infopro54 директор Ассоциации развития социально-культурных проектов «Ясно», основатель экокультурного парка «Малинки» Игорь Румпель.

— У Управления благоустройства общественных пространств муниципалитета есть планы на следующий год с конкретными кейсами и цифрами: сколько и каких деревьев, кустарников и т.д. они планируют посадить в парках, скверах. Мы через разрабатываемую платформу можем пригласить к участию в этой работе волонтеров: согласовать дату и время посадок и организовать событие. Люди смогут реализовать свои потребности, — говорит Румпель. — Бизнес может поучаствовать своими ресурсами, в том числе помогая средствами на приобретение посадочного материала, заранее согласованного с мэрией. Напомню, самостоятельно не только вырубать, но и высаживать какие-то зеленые насаждения в городе запрещено — за это можно получить приличный штраф.

Он напомнил, что сейчас в Новосибирске идет работа по созданию водно-зеленого каркаса города, и через IT-платформу можно было бы привлечь дополнительные внебюджетные средства для решения поставленных задач. Летом на территории городских парков разработчики уже провели тестирование взаимосвязей заинтересованных систем разрабатываемой платформы.

Кроме того, разработчики готовы помогать формировать предложения от инициативных граждан, желающих благоустроить скверы и бульвары, в том числе за счет собственного посадочного материала, разрабатывать на эти идеи перспективные планы развития территории и помогать людям согласовывать их с управлением благоустройства.

— При грамотной организации процесса такие проекты достаточно просты в реализации. Жители сообщают, чем они могут поучаствовать в проекте, например привезти лишние растения со своих дачных участков. Мы компонуем эти предложения в проектном решении, предлагая муниципалитету воспользоваться поддержкой организованных волонтеров, при согласовании привлекаем весной студентов профильных университетов совместно с жителями и под нашим присмотром, выходим на благоустройство территории, — говорит собеседник Infopro54. — Помимо возможности реализации желания соучаствовать в добром деле, у участников есть гарантия того, что все их растения приживутся и не останутся без присмотра, так как сразу после высадки все посадки передаются на баланс компаний, которые профильно занимаются обслуживанием конкретных территорий, и мы можем быть уверены, что за ними будут правильно ухаживать.

Сейчас команда разработчиков «допиливает» проект и в ближайшее время планирует подать заявку на получение гранта. Впрочем, в перспективе IT-платформу можно будет монетизировать, уверен Игорь Румпель. Он не исключает, что после обкатки волонтерского проекта на территориях общественных пространств города горожане захотят по этому же принципу облагораживать дворы около многоэтажных домов. Такая модель могла бы быть полезной для федеральной программы по благоустройству дворовых территорий.

— В рамках ресурса мы планируем создать конструктор благоустройства дворовых территорий, где через возможность соучастного проектирования люди смогут сами и заранее выбирать зеленые насаждения, которые вписываются в выделенную на благоустройство сумму. Сейчас обсуждение этой темы часто выливается в конфликты и сильно затягивает весь процесс, — делится опытом Игорь Румпель. — Не исключено, что впоследствии, помимо благоустройства, платформа может быть использована и для реализации других проектов, требующих общественного контроля: для сравнения результата и заявленных планов.

Кроме того, данный IT-продукт может быть актуален и для новостроек, так как застройщики сегодня активно продают не просто квадратные метры, а ищут способы создания живой и комфортной окружающей среды, в которой инструменты, позволяющие улучшать взаимодействие граждан и систем, становятся все более актуальными.

IT-платформа может быть одним из решений для развития программ по инициативному бюджетированию: если жители готовы скидываться на озеленение и повышение комфортности своих территорий, то велика вероятность того, что они могут рассчитывать на софинансирование проекта со стороны государства. Данная разработка может стать еще одним инструментом поддержки для социально-активных граждан.