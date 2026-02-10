На базе двух институтов СО РАН создадут федеральный исследовательский центр

Губернатор Андрей Травников поддержал инициативу Института гидродинамики имени М.А. Лаврентьева СО РАН и Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе СО РАН об объединении.

— Объединение создаст важные преимущества для дальнейшего развития институтов в рамках Федерального исследовательского центра (ФИЦ), позволит успешно решать более масштабные научно-технологические задачи, требующие компетенций в различных направлениях механики и теплофизики, таких как термохимическая аэрогидродинамика и механика деформируемого твёрдого тела в задачах двигателестроения и другие, —отмечается в сообщении правительства региона.

Ключевым направлением деятельности НИЦ ФИЦ станет использование мощностей развиваемого вычислительного кластера ИТ СО РАН для компьютерного инжиниринга на основе цифрового проектирования, суперкомпьютерного численного моделирования и оптимизации процессов в разрабатываемых индустриальными партнёрами важнейших наукоёмких технологиях.

Кроме того, в ИТ СО РАН идёт создание Научно-инжинирингового центра (НИЦ), предназначенного для выполнения НИОКР в интересах индустриальных партнёров. Институт гидродинамики работает над ключевым научно-техническим проектом – создание станции 1-3 «Быстропротекающие процессы» ЦКП СКИФ. Совместная работа

позволит выйти на новый уровень взаимодействия и кооперации с предприятиями реального сектора экономики для вывода на рынок новых технологических продуктов.

Ранее возможное объединение комментировал председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон.

— Произойдёт ли это либо нет — покажет ближайшее будущее. С одной стороны, прагматически — это нормально. Исторически и политически — есть проблемы, потому что Институт гидродинамики — первый институт, который был создан непосредственно академиком Михаилом Лаврентьевым. Он везде идёт как лицо Академгородка. Будущее покажет, — отметил Пармон.

Институт гидродинамики СО РАН создан в 1957 году для усиления научных исследований в области физико-технических, естественных наук и быстрейшего развития производительных сил Сибири и Дальнего Востока. Михаил Лаврентьев возглавлял его до 1976 года. В настоящее время в Институте работают 3 академика, 2 члена-корреспондента РАН, 60 докторов и 75 кандидатов наук. Основные направления научной деятельности института: математические проблемы механики сплошных сред; физика и механика высокоэнергетических процессов; механика жидкостей и газов; механика деформируемого твердого тела. И.о. директора является доктор физико-математических наук Евгений Рудой.

Институт теплофизики СО РАН создан в 1964 году. Является одним из ведущих научных центров по теории теплообмена и физической гидрогазодинамики. С 2017 года институтом руководит академик РАН Дмитрий Маркович.

Ранее редакция сообщала о том, что мощность вычислительного кластера в институте СО РАН увеличат в несколько раз.