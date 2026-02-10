Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Бизнес Наука

На базе двух институтов СО РАН создадут федеральный исследовательский центр

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Их объединение обсуждается с прошлого года

Губернатор Андрей Травников поддержал инициативу Института гидродинамики имени М.А. Лаврентьева СО РАН и Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе СО РАН об объединении.

— Объединение создаст важные преимущества для дальнейшего развития институтов в рамках Федерального исследовательского центра (ФИЦ), позволит успешно решать более масштабные научно-технологические задачи, требующие компетенций в различных направлениях механики и теплофизики, таких как термохимическая аэрогидродинамика и механика деформируемого твёрдого тела в задачах двигателестроения и другие, —отмечается в сообщении правительства региона.

Ключевым направлением деятельности НИЦ ФИЦ станет использование мощностей развиваемого вычислительного кластера ИТ СО РАН для компьютерного инжиниринга на основе цифрового проектирования, суперкомпьютерного численного моделирования и оптимизации процессов в разрабатываемых индустриальными партнёрами важнейших наукоёмких технологиях.

Кроме того, в ИТ СО РАН идёт создание Научно-инжинирингового центра (НИЦ), предназначенного для выполнения НИОКР в интересах индустриальных партнёров. Институт гидродинамики работает над ключевым научно-техническим проектом – создание станции 1-3 «Быстропротекающие процессы» ЦКП СКИФ. Совместная работа

позволит выйти на новый уровень взаимодействия и кооперации с предприятиями реального сектора экономики для вывода на рынок новых технологических продуктов.

Ранее возможное объединение комментировал председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон.

— Произойдёт ли это либо нет — покажет ближайшее будущее. С одной стороны, прагматически — это нормально. Исторически и политически — есть проблемы, потому что Институт гидродинамики — первый институт, который был создан непосредственно академиком Михаилом Лаврентьевым. Он везде идёт как лицо Академгородка. Будущее покажет, — отметил Пармон.

Институт гидродинамики СО РАН создан в 1957 году для усиления научных исследований в области физико-технических, естественных наук и быстрейшего развития производительных сил Сибири и Дальнего Востока. Михаил Лаврентьев возглавлял его до 1976 года. В настоящее время в Институте работают 3 академика, 2 члена-корреспондента РАН, 60 докторов и 75 кандидатов наук. Основные направления научной деятельности института: математические проблемы механики сплошных сред; физика и механика высокоэнергетических процессов; механика жидкостей и газов; механика деформируемого твердого тела. И.о. директора является доктор физико-математических наук Евгений Рудой.

Институт теплофизики СО РАН создан в 1964 году. Является одним из ведущих научных центров по теории теплообмена и физической гидрогазодинамики. С 2017 года институтом руководит академик РАН Дмитрий Маркович.

Ранее редакция сообщала о том, что мощность вычислительного кластера в институте СО РАН увеличат в несколько раз. 

Фото предоставлено пресс-службой парвительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Наука

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : Михаил Лаврентьев Институты СО РАН

1 308
0
0
Предыдущая статья
В новосибирских ТЦ закрываются магазины — на их место приходят фитнес и выставки
Следующая статья
Свыше 17% новосибирцев работают в формате частичной занятости

Собственники более 15 тысяч зданий в Новосибирске должны получить паспорта фасадов

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в рамках обновления архитектурно-градостроительного облика Новосибирска утверждены паспорта фасадов 210 зданий. Для сравнения, в 2024 году — 69.

—  Налицо положительная динамика, но масштаб этой работы недостаточен. Сегодня в городе более 15 тысяч зданий. При этом значительную долю занимают объекты нового строительства. Считаем, что меры, применяемые районной администрацией по паспортизации фасадов, можно оценить как малоэффективные, — констатировал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии – главного архитектора города Иван Штурбабин.

Читать полностью

Продажи детских товаров в Новосибирской области упали на 11%

Автор: Оксана Мочалова

На российском рынке детских товаров  складывается парадоксальная ситуация: на фоне роста производства фиксируется устойчивое падение продаж. В Новосибирской области эта тенденция выражена особенно ярко.

Согласно исследованию «Чек Индекс», основанному на анализе миллионов кассовых чеков, в 2025 году по России медианная цена чека на товары для детей выросла на 6%, достигнув 3022 рублей, а число покупок снизилось на 8%. В Новосибирской области динамика еще жестче: медианная цена поднялась на 8% (до 3340 рублей), а количество покупок упало на 11%, сообщили аналитики центра по запросу редакции.

Читать полностью

Свыше 17% новосибирцев работают в формате частичной занятости

Автор: Юлия Данилова

По итогам третьего квартала 2025 года 112044 сотрудников крупных и средних предприятий Новосибирской области работали в формате частичной занятости. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, их количество выросло 11%, сообщили в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza со ссылкой на данные Росстатата.

Доля частично занятых в общем числе работников списочного состава в регионе по итогам трех кварталов 2025 года составляла 17,3%.

Читать полностью

В новосибирских ТЦ закрываются магазины — на их место приходят фитнес и выставки

Автор: Мария Гарифуллина

В новосибирских торговых центрах — новая волна закрытий магазинов. Она началась в 2025 году и, по мнению экспертов, может достигнуть пика в 2026 году.

Сейчас в каждом крупном ТЦ города есть пустующие площади. Некоторые из них затянуты баннерами, на которых указано, что на этом месте планируют открыть. И, как правило, это не магазин. Например, на месте «Детского мира», который сократил свои площади в ТРЦ «Аура», собираются сделать фитнес-центр. А на месте двух закрытых магазинов одежды и обуви открыто выставочное пространство, где размещаются гастролирующие выставки. Аналогичные трансформации происходят в большинстве торговых центров: там появляются турфирмы, мастерские и т.д.

Читать полностью

Новосибирское агропредприятие «Русское поле» обрело нового владельца

Автор: Оксана Мочалова

Крупный агробизнес Новосибирской области сменил собственника. Предприятие ООО «КФХ Русское поле», расположенное в Каргатском районе, с 6 февраля 2026 года полностью перешло под контроль известного предпринимателя из Ханты-Мансийского автономного округа Владимира Конозакова. Ранее 100% долей в обществе принадлежали другому бизнесмену — Андрею Просвирякову. При этом смена собственника не затронула операционное управление — генеральным директором по-прежнему остается Вениамин Борщов.

Для Владимира Конозакова это не первое и не случайное приобретение в регионе. На момент сделки ему уже принадлежало 100% ООО «Ярковское» в Доволенском районе Новосибирской области. Более того, бизнесмен не был новичком в «Русском поле» — ранее он уже выступал в роли руководителя его инвестиционного проекта и председателя совета директоров.

Читать полностью

СГК направила золошлаки на рекультивацию объектов в Сибири и стройматериалы

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года теплоэлектростанции и ГРЭС Сибирской генерирующей компании (СГК) направили в хозяйственный оборот более 2,5 млн куб. м золошлаковых материалов. Это около 25% всех золошлаков, образованных в процессе производства. В компании заявляют о планах увеличить эту долю: в ближайшие годы к использованию планируется свыше 12 млн куб. м.

В 2025 году в регионах Сибири и Урала в качестве вторичного сырья было использовано 1,8 млн куб. м золошлаков и 714 тыс. куб. м золы-уноса. Основные объемы золы-уноса поставила Рефтинская ГРЭС на Урале, золошлаки — генерирующие предприятия СГК в Сибири.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Город Недвижимость

Собственники более 15 тысяч зданий в Новосибирске должны получить паспорта фасадов

Бизнес Общество

Продажи детских товаров в Новосибирской области упали на 11%

Общество

Маленькому Ване с диагнозом детский аутизм требуется дорогостоящее лечение

Финансы

Пенсионеры получили более 1 трлн рублей пенсионных зачислений в 2025 году

Общество

Мэрия Новосибирска объявила дату открытия улицы Ленина для машин

Власть

Самая большая музыкальная школа НСО откроет двери 1 сентября 2026 года

Бизнес Общество

Свыше 17% новосибирцев работают в формате частичной занятости

Бизнес Наука

На базе двух институтов СО РАН создадут федеральный исследовательский центр

Бизнес Общество

В новосибирских ТЦ закрываются магазины — на их место приходят фитнес и выставки

Мировые и федеральные новости

Экс-депутат из Новосибирска Пономарев* фигурирует в файлах «Эпштейна»

Власть Общество

«Отходов больше, чем планировали»: новосибирцам придется больше платить за вывоз мусора

Бизнес

Новосибирское агропредприятие «Русское поле» обрело нового владельца

Бизнес

СГК направила золошлаки на рекультивацию объектов в Сибири и стройматериалы

Общество

«Так я ж не чужая!»: эксперты новосибирского вуза пояснили, кто может угощать ребенка конфеткой

Бизнес Власть

За счет тарифа не вывезти: долг новосибирского «Спецавтохозяйства» составляет 1,6 млрд рублей

Финансы

Облигации стали основным драйвером роста всего рынка частных инвестиций

Новосибирцы жалуются на сбои в работе Telegram

Бизнес Власть

Мэрия Новосибирска подала иск к подрядчику метро «Спортивная» на 1,5 млрд

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности