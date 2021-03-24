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Резидентам на заметку, или Восклицательные знаки архитектуры

  • 24/03/2021, 14:19
Автор: Татьяна Шитлина
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В Новосибирске стартовали продажи квартир в городской резиденции «Тихомиров».

Корреспондент Infopro54 поинтересовался особенностями нового жилого комплекса.

Почему «Тихомиров»?

В честь Николая Михайловича Тихомирова — одного из основателей Ново-Николаевска. Он был инженером, строителем и общественным деятелем. Под его руководством созданы железнодорожный мост через Обь и Собор во имя Александра Невского.

Как выглядит?

Два стильных дома-башни разной этажности — 25 и 29 этажей, с закрытой территорией со стороны жилого входа, стрит-ритейлом и подземным паркингом. Башни объединены административным блоком с общественными пространствами на первом этаже. Дома по цвету и архитектурному решению ссылаются на Собор Александра Невского — знаковое творение инженера Тихомирова. Миссия этих зданий — быть «восклицательными знаками» в архитектурной композиции района.

Где находится?

В Октябрьском районе, по адресу улица Лескова, 17/1. В шаговой доступности — ТЦ «Аура», до него можно дойти за 5 минут, до станции метро «Октябрьская» — за 10 минут, а до площади Ленина — за 20. Запланирована удобная и доступная только для жителей дома транспортная развязка с выездами как на Ипподромскую магистраль, так и на улицы Кирова и Бориса Богаткова.
Надо отметить, что данный район города стремительно меняется в сторону современной высотной застройки с деловыми и жилыми домами. Рядом — несколько школ, детских садов и медицинских учреждений. Из окон открываются виды на центр города, улицу Кирова и Октябрьский мост.

Объект необычен для Новосибирска — с оригинальными инженерными решениями, скрупулезно вписанный в сложный рельеф местности.

Почему резиденция?

«Тихомиров» — жилой комплекс бизнес-класса, в понимании застройщика уровень класса обеспечивают не мрамор и лепнина, а сервисы, функциональность и удобство для жизни.

— Городская резиденция — термин, которым мы характеризуем наше видение внутренней инфраструктуры современного дома, — так объясняет концепцию застройщик на своем сайте. — Мы собрали лучшие сервисы в одном месте, чтобы создать уникальный жилой комплекс. В совокупности они никогда не встречались в одном проекте.

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Кто строит?

Застройщик — СК «Мета», входящая в Группу «Мета», которая с 2003 года занимается девелоперской деятельностью, строительством многоквартирных домов и коммерческой недвижимости. До ребрендинга называлась строительным концерном «Метаприбор» и возводила объекты с 1996 года.
Компания 26 лет на рынке, за это время реализовала 39 проектов, сдала 560 000 кв. м недвижимости.
«Мета» выступала в качестве застройщика и генерального подрядчика при строительстве жилых комплексов «Гринвилл» на улице Вилюйской, «е2е4», «Оазис» на улице Лескова, «Европейский», «Маяк». В настоящее время ведет строительство многоквартирных домов в ЖК «Ясный берег» и «Тихомиров».

Каков сервис?

«Тихомиров» отличается от других ЖК множеством сервисов. Среди них основополагающий — услуги специализированной управляющей компании, контролирующей многие направления. Так, рент-сервис позволит инвестору передать квартиру в доверительное управление сервисной компании и не заниматься поиском арендаторов или эксплуатацией жилья самостоятельно.

В Новосибирске появится сервисное жилье

Внутри жилого блока расположена зона лобби с высокими потолками, где можно отдохнуть, встретиться с соседями, друзьями, деловыми партнерами. Особенно приятно посидеть с гостями в уютном сырно-винном бареИз лобби есть выход на террасу с удобными креслами.
Консьерж-сервис выполняет множество функций: примет посылку у курьера и сохранит ее до возвращения адресата, передаст ключи приехавшим родственникам, организует клининг, польет в квартире цветы, покормит кошку и т.д.
В специально оборудованной зоне лайфворкинга можно поработать в тишине, воспользоваться оргтехникой, провести встречу. В оборудованной детской комнате удобно собирать друзей вашего ребенка и отмечать праздники, при желании — с аниматором.
Кроме того, там будут 273 отдельные кладовые для хранения сезонных вещей, колясочные, велосипедные и мойка для собак. А снаружи — уютный двор, безопасные детские площадки, скалодром, воркаут, коворкинг, зоны отдыха взрослых, площадка для выгула собак.

В чем фишка?

В том, что пространство для жизни не ограничивается стенами квартиры. Достоинство и взаимное уважение — принципы, на которых строится сообщество резидентов. Завтракая в кофейне, тренируясь в фитнес-клубе, посещая лекторий в комьюнити-центре, наблюдая закат на террасе, резиденты смогут общаться с приятными соседями.
Для проведения вечеринок предусмотрен party room. Комьюнити-центр предназначен для проведения мероприятий: собраний, мастер-классов, лекций. Тематика и календарь событий разрабатываются с учетом пожеланий резидентов.

Квартиры

Эргономичные планировки квартир, экологичные строительные материалы. Дом бизнес-класса возводится по монолитно-каркасной технологии с кирпичным заполнением стен, теплыми лоджиями и бесступенчатыми стеклянными входными группами. Дизайнерские деревянные окна, которые идеально сочетаются с любым интерьером, высота потолков на типовом этаже 2,92 м. Два верхних этажа спроектированы под эксклюзивные квартиры с панорамным остеклением и высотой потолка 3,3 м.
Планировки квартир выверены архитекторами, их площади от 37 до 71,5 кв. м. Все квартиры сдаются в предчистовой отделке, жильцам остается только выбрать декор по вкусу. В каждой квартире — остекленные лоджии и просторные прихожие с местом под шкаф-купе, в трехкомнатных — дополнительные санузлы.
Добавьте сюда бесшумные скоростные лифты, по три в каждой секции, которые спускаются до подземной парковки на 242 места.
Запланирована зона для подачи такси с отдельным выходом к ней.

Что рядом?

Коммерческую структуру застройщик намерен формировать по потребностям жильцов.

— Наш опыт в развитии инфраструктуры в жилых комплексах показывает: все коммерческие площади должны оставаться в собственности управляющей компании, — уверен содиректор ГК «Мета» Владимир Мартыненков. — Есть перечень арендаторов, которых мы хотим там видеть, с концепциями, близкими резидентам по классу предложений и ценностному коду.

Это хорошо зарекомендовавшие себя магазины, спортивные объекты, кафе и тому подобное. Обязательно будет уютная кофейня с отличным кофе,  один из фуд-проектов «для своих», сочетающий хорошую кухню и френдли-сервис, кафе-пекарня высокого класса.

Сроки строительства

Первая башня будет сдана в четвертом квартале 2022 года, вторая — годом позже. Сейчас сделан фундамент и минусовые этажи. Пять подземных этажей, на них расположатся парковки, технические и служебные помещения, кладовые жильцов.

Офис продаж:
Новосибирск, ул. Красный проспект, 37 (5 этаж)
тел.: +7 (383) 388-58-32
tikhomirov.life
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Застройщик ООО СК «Мета», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : ТЦ Аура недвижимость ЖК Тихомиров ГК Мета


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