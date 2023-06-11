Ученые выяснили, что длительное воздействие COVID-19 сравнимо с раком в четвертой стадии

Благодаря исследованию, проведенному учеными из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Университета Эксетера, стали известны последствия длительного воздействия COVID-19 на организм, пишет The Guardian.

В ходе исследования специалистами были проанализированы истории болезней более 3750 пациентов, направленных в клинику для лечения длительного коронавируса после появления симптомов в течение минимум 12 недель после заражения.

Таким пациентам было предложено заполнить анкеты, где они описывали свое самочувствие, чтобы в дальнейшем можно было оценить влияние вируса на их состояние.

По сведениям экспертов, более 90% участников исследования были в возрасте 18-65 лет, 51% из которых сообщили, что не могли работать по крайней мере один день в предыдущем месяце, а 20% ее могли работать совсем. Почти 71% опрошенных были женщинами, состояние большинства из которых было хуже, чем самочувствие пациентов с раком четвертой стадии или с тяжелыми заболеваниями почек.

При этом ученые уточнили, что в большинстве случаев негативное влияние на повседневную жизнь людей оказывала усталость.

По словам доктора Генри Гудфеллоу, исследователя из Института эпидемиологии и здравоохранения Калифорнийского университета, этот симптом оказывает значительное влияние на все сферы жизни — «от социальной активности до работы, домашних обязанностей и поддержания отношений с близкими».

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