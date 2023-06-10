Для достройки дороги к ледовой арене ищут подрядчика. В отношении предыдущего возбуждено уголовное дело

Правительство Новосибирской области ищет подрядчика для строительства дороги до новой ледовой арены. Начальная цена контракта — 6,3 миллиона рублей, говорится на сайте госзакупок.

Речь идет о дороге протяженностью 0,6 км от улицы Немировича-Данченко до территории ЛДС . Судя по тендерной документации, подрядчик должен обустроить откосы, посеять газоны, а также устроить тротуары. Завершить работы подрядчик должен 1 сентября этого года.

— Дорога не введена. Тот песок, который использовался (и на сегодня это уже установлено рядом экспертиз), не позволяет эксплуатировать дорогу с надлежащим качеством. Через какое-то время ее либо вспучит, либо она провалится. Понятно, что, пока нет перепадов температур, все стоит ровно. По нашим оценкам, чтобы восстановить объект, нужна сумма около 300 млн рублей, — говорил на пресс-конференции в январе 2023 года руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК Алексей Александров.

Напомним, состояние дороги, а именно строительные материалы, используемые при ее создании, стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Александра Мысика — руководителя муниципального предприятия «Метро Мир». В настоящее время Александр Мысик проходит подозреваемым по 3 уголовным делам.

В мэрии Новосибирска заявляли о планах по эксплуатации дороги.

Ранее редакция сообщала о том, что в новый ЛДС хотят купить машину для заливки льда за 15 млн.