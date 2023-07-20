Группа «ВИС» назвала сроки сдачи трёх концессионных поликлиник в Новосибирске

Готовность первых трёх поликлиник, сдача которых предусмотрена в 2023 году, составляет от 80 до 90%, ведутся поставки тяжёлого медицинского оборудования, мебели и инвентаря. Об этом сообщает пресс-служба Группы «ВИС».

— Самая высокая степень готовности у четырёхэтажной поликлиники №7 (ул. Пролетарская – прим. Ред.) в Октябрьском районе. Здесь работы завершены на 90%, полностью благоустроена прилегающая территория, — говорится в сообщении.

В соответствии с графиком завезено и установлено 75% медицинского технологического оборудования.

— На 85% готова поликлиника №2. Отделочные работы выполнены на 82%, — отметили в пресс-службе.

Готовность помещений под установку тяжелого медицинского оборудования сегодня также составляет около 80%, а внутренних инженерных коммуникаций 85%.

В Заельцовском районе на улице Ереванской в поликлинике №27 заканчивается устройство фасадов, объект планируется сдать в эксплуатацию в конце года. На данный момент в поликлинике ведутся отделочные работы и подготовка к приёмке тяжелого медицинского оборудования.

Напомним, что в двух новых поликлиник на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской, возводимых в рамках государственно-частного партнерства обнаружили нарушения.

Частным партнером до сих пор не получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиник, степень их строительной готовности 73% и 81%.

В связи с этим прокурор внес представление руководителю ООО «Седьмая концессионная компания» об устранении нарушений закона в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ранее редакция сообщала о том, что две новые поликлиники в Новосибирске готовят к вводу в эксплуатацию.