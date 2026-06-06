Право на отказ от MAX и «Сферума» хотят закрепить в федеральном законе

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект, который позволяет педагогам и учащимся отказаться от регистрации и использования школьных онлайн-платформ и мессенджеров. В случае принятия поправок никого не смогут привлечь к ответственности или ограничить в правах за нежелание устанавливать приложения.

Законопроект уже находится в комитете по просвещению. Его целью является «противодействие негативным тенденциям в образовании, выражающимся в навязывании использования социальных сетей и иных средств коммуникации».

Документ предлагает закрепить в законе «Об образовании» право на добровольный отказ от использования и регистрации в информационно-коммуникационных системах, в том числе цифровой платформы MAX и информационно-коммуникационной платформы «Сферум».

— Обучающиеся имеют право на добровольный отказ от использования и регистрации в информационно-коммуникационных системах, предназначенных для информационно-технологического взаимодействия и внутренней коммуникации в рамках образовательной организации и передачи данных, — говорится в документе.

Аналогичное право авторы хотят закрепить и за педагогическими работниками.

Напомним, в Новосибирске родители и подростки демонстрировали настоящий протест против принудительной установки мессенджера MAX. Учителей заставляли сдавать отчёты по активности в чатах, а школьники до сих пор придумывают отговорки, чтобы не регистрироваться, и шутят о «MAX-диссидентстве».

Предложенный законопроект призван убрать этот конфликт, сделав цифровые инструменты по-настоящему добровольными. В случае одобрения закон вступит в силу сразу после публикации.

Ранее редакция сообщала, что российский мессенджер MAX удалили из App Store.