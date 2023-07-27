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ВТБ победил в двух номинациях Loyalty Awards Russia 2023

  • 27/07/2023, 12:09
ВТБ стал победителем ежегодной национальной премии Loyalty Awards Russia в двух номинациях: «Лучшая программа лояльности финансовых институтов» и «Платежная карта года».

ВТБ победил в двух номинациях Loyalty Awards Russia 2023Торжественная церемония награждения состоялась 25 июля. В 2023 году в конкурсе участвовали 214 проектов более 100 компаний из различных отраслей.

Программа лояльности для клиентов СМБ «Бизнес-лига ВТБ» стала победителем в номинации «Лучшая программа лояльности финансовых институтов» категории «Лучшие в отраслях». Виртуальная бизнес-карта «Мир» − в номинации «Платежная карта года» категории «Кобрендинг и банковские продукты».

«Бизнес-лига ВТБ» − первая в России уровневая программа лояльности для предпринимателей. Три уровня программы дают клиентам ВТБ привилегии в обслуживании, скидки на услуги банка и партнеров, а также доступ к закрытым мероприятиям, курсам и нетворкингу для поиска новых бизнес-партнеров, личностного и профессионального роста. Стать участником просто даже с небольшим бизнесом, а повышать уровень можно, совершая самые простые операции и используя стандартные банковские продукты: расчетно-кассовое обслуживание (РКО), интернет-банк ВТБ Бизнес и мобильный банк ВТБ Бизнес Lite, бизнес-карту и другие.

Цифровая бизнес-карта ВТБ на базе платежной системы «Мир» − карта для предпринимателей, выпускаемая по технологии Digital First. Эта технология позволяет моментально оформить виртуальную карту в интернет-банке ВТБ Бизнес и мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite, либо в отделениях банка и пользоваться ей сразу после выпуска. При необходимости в любое время к ней можно заказать карту на пластиковом носителе с теми же реквизитами. При этом выпуск и обслуживание виртуальной и пластиковой бизнес-карты бесплатны для клиентов ВТБ в составе любого из пяти пакетов услуг.

«Лояльность клиентов – одна из наших главных ценностей, и мы ежедневно совершенствуем обслуживание, чтобы поддерживать и повышать ее: разрабатываем новые современные продукты и сервисы для ведения бизнеса, делаем их максимально удобными, выгодными и персонализированными. При разработке нашей программы лояльности «Бизнес-лига ВТБ» мы сделали главный акцент на потребностях и особенностях компаний, что позволило создать не просто универсальную бонусную систему, а набор специально подобранных привилегий. Цифровая бизнес-карта «Мир» от ВТБ с мгновенным оформлением, запущенная в самом начале 2022 года, стала актуальным инструментом для предпринимателей в условиях глобальной перестройки платежных процессов и помогла бизнесу сохранить устойчивость и уверенность при проведении платежей. Мы гордимся, что экспертное жюри премии по достоинству оценило продукты ВТБ и назвало их лучшими на рынке», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

Ежегодная национальная премия «Loyalty Awards Russia» учреждена в целях выявления лучших профессионалов в сфере маркетинга лояльности, управления взаимоотношениями с клиентами и клиентским опытом России и стран СНГ. В состав жюри входят ведущие профессионалы индустрии маркетинга лояльности, Digital, Social & CRM.

Фото: freepik.com — studio4rt 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ВТБ Loyalty Awards Russia 2023


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