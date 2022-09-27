Клиника Мешалкина готовится к созданию банка донорских тканей

В Национальном исследовательском медцентре им. Мешалкина (Клиника Мешалкина. — Ред.) идут работы по подготовке оборудования и помещений для формирования банка гомографтов, который предполагается запустить в работу уже в текущем году.

— Гомографты (донорские ткани) — участки органов, забранных у умерших людей, подготовленные соответствующим образом, — поясняет замдиректора центра Дмитрий Астапов. — Это участок органа, обезвреженный и подготовленный для использования его в живом человеческом организме для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Этой методике много лет. У нас она одно время была и успешно применялась. Потом по определенным причинам ее откладывали в связи с ужесточением требований законодательства. То есть мы готовы в ближайшее время приступить к производству собственного банка гомографтов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

— Они производятся на коммерческой основе. И достаточно дорогие, — говорит замдиректора центра. — Ими пользуется вся Россия. Поэтому встал, во-первых, вопрос ожидания, во-вторых, всегда актуален естественный вопрос цены.

В настоящее время, как рассказывает Астапов, производство гомографтов в России осуществляется только в Санкт-Петербурге.

Параллельно с созданием банка донорских тканей в центре проводятся доклинические испытания еще ряда наработок сибирских кардиологов.

— У нас продолжаются работы в области биотехнологий, — рассказывает Дмитрий Астапов. — Разрабатываются биологические заменители клапанов и структур сердца. В частности, у нас почти готовы и проходят этап доклинических испытаний протезы для лечения врожденных пороков сердца. Проходят доклинические испытания протезы для лечения приобретенных пороков сердца, аортальных патологий.

В период 2020-2021 годов в НМИЦ им. Мешалкина выполнены 2,3 тысячи операций с использованием системы искусственного кровообращения, 13,5 тысячи операций всего. В стационаре получили лечение 25 тысяч пациентов, в клинико-диагностическом центре в амбулаторном этапе получили консультации 25 тысяч человек, получили заочные консультации около 40 тысяч пациентов.

Ранее редакция сообщала о распространенности сердечно-сосудистых заболеваний у жителей Новосибирской области.