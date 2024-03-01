«Удобно, что годовщина раз в четыре года»: 500 новосибирцев стали мужем и женой 29 февраля

Такой шанс выпадает всего раз в 4 года. Оказалось, что желающих вступить в семейную жизнь именно 29 февраля в Новосибирске очень много.

― Мы долго думали, но потом выбрали этот день. Удобно же для забывчивых мужей, которые часто не помнят дату годовщины свадьбы. А теперь есть шанс вспомнить об этом один раз в 4 года. На самом деле мы счастливы, надеемся, что это число принесет нам удачу и безграничную любовь, ― рассказал Infopro54 жених Алексей.

В Новосибирском дворце бракосочетания в этот день было особенно многолюдно. Многие пары посчитали, что именно 29 февраля на свет появляются необычные люди, поэтому очень символично создавать семью, которая будет не похожа на другие.

― Однако стоит помнить, что счастливый брак – это не удачное расположение звезд, не наличие или отсутствие дней в году, а крепкая любовь и стремление быть вместе, несмотря ни на что! 29 февраля во Дворце бракосочетания отдела ЗАГС Центрального округа города Новосибирска заветные слова «Объявляю Вас мужем и женой!» услышали 500 пар, ― рассказали в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

Редакция Infopro54 желает всем новоиспеченным молодоженам, заключившим брак в эту особенную дату, безграничного счастья, семейного тепла и благополучия.