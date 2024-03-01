ВТБ представил основные цели и приоритеты на 2024–26 годы

Благосостояние российских семей, структурные преобразования экономики, передовые технологические решения и финансовая система дружественного мира – важные ориентиры кредитной организации на следующие три года. Работа по данным направлениям даст возможность банку достичь конкретных целевых значений, в том числе, рост чистой прибыли каждый год.

— Мы намерены значительно усилить наши позиции в регионах, сделать банк доступным для 100 млн россиян, поддержать значительный инвестиционный спрос экономики на локализацию производств, перестройку логистики и развитие инфраструктуры, а также обеспечить надежное сопровождение внешнеэкономической деятельности. По итогам 2026 года чистая прибыль ВТБ составит около 650 млрд рублей, — сообщил президент–председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, представляя Стратегию развития ВТБ на 2024–26 гг.

Чтобы успешно решить поставленные задачи, по его словам, важно усиливать позиций ВТБ в регионах. В частности, необходимо повышать доступность услуг, расширять и обновлять сети отделений, консультировать все категории клиентов, опираясь на передовые технологические решения. Также необходимо сфокусироваться на развитии семейного банковского обслуживания. Все это должно привести к росту числа клиентов-физлиц, которые активно пользуются финуслугами ВТБ, до 35 млн человек.

ВТБ, как банк с самой широкой среди всех отечественных финансовых институтов международной сетью, примет участие в развитии и продвижении инфраструктуры расчетов со странами своего присутствия.

Еще одни приоритет кредитной организации – переход на отечественное программное обеспечение и внедрение решений на основе ИИ.

В рамках стратегии банк планирует повысить эффективность каналов привлечения и обслуживания клиентов, разработать новые продукты и услуги для роста продаж, построить эффективную организационную структуру, совершенствовать систему управления рисками и капиталом для финустойчивости и дальнейшего роста.