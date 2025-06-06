Банк России снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России впервые за семь месяцев принял решение снизить ключевую ставку на 100 процентных пункта — до 20 годовых. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. Это решение в ЦБ объяснили тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.

В мае эксперты практически единогласно считали, что ключевая ставка в июне останется на уровне 21% и решение совета директоров ЦБ будет техническим. Однако позже мнения аналитиков разделились.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов предполагал, что Центробанк сохранит ставку на уровне 21%. По его мнению, снижать ключевую ставку с таким количеством потенциально проинфляционных факторов является слишком рискованным.

Пьянов не исключал, что Банк России сообщит, что «будет оценивать необходимость снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года».

В «Т-Банке», напротив, допускали, снижение ключевой ставки в июне для предотвращения «жесткой посадки» экономики во второй половине 2025 года. По словам главного экономиста «Т-Банка» Софьи Донец, снижение возможно благодаря совокупности реализовавшихся факторов: замедлению инфляции, снижению инфляционных ожиданий, а также сокращению кредитования и уменьшению напряженности на рынке труда.

Стоит отметить, что накануне 5 июня, вице-премьер правительства Марат Хуснуллин заявил, что сохранение ключевой ставки может привести к необратимым негативным последствиям. По его прогнозам, объемы ввода нового жилья в России в 2027 году могут сократиться на 30% к уровню 2024 года. О необходимости снижения ставки говорил и президент российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Напомним, с 1 июля ожидается повышение тарифов ЖКХ, что также напрямую повлияет на рост инфляции. В Новосибирской области плата за коммуналку вырастет на 11-13%. По данным аналитиков ГУ ЦБ, годовая инфляция в Новосибирской области в апреле 2025 года составила 10,88% (в марте — 11,26%). Это выше, чем в целом по стране (10,23%).

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы накопили на счетах в банках более 944 млрд рублей.