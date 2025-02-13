Рекламодателям

Почти 80% рынка наружной рекламы Новосибирска — у компаний группы Wildberries Russ

  • 13/02/2025, 14:30
Автор: Юлия Данилова
Почти 80% рынка наружной рекламы Новосибирска — у компаний группы Wildberries Russ
Большая часть акций этих компаний принадлежит основательнице крупнейшего в России маркетплейса Татьяне Ким

Крупнейшими продавцами рекламных поверхностей в Новосибирске по итогам 2024 года стали «Дизайнмастер» (52,6%), RUSS (22,3%) и «РИМ-С» (22,1%). Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили аналитики компании Admetrix*. На долю этих компаний приходятся 97% продаж. В цифровой рекламе доля топ-3 еще больше — 98,2%: «Дизайнмастер» (57,6%), RUSS (25,2%) и «РИМ-С» (15,5%).

У мэрии Новосибирска список основных участников рынка больше.

— Это ООО «РИМ-С», ООО «АПР-Сити/ТВД», ООО «Рекламные технологии», ООО «ГК «АБЛ» и ООО «Русс Аутдор», — говорится в ответе управления наружной рекламы мэрии Новосибирска, полученном на запрос Infopro54.

Однако, как выяснил корреспондент издания, фактически 78% рынка наружной рекламы Новосибирска контролируют компании, близкие к группе Russ. При этом более 63% в них принадлежат Татьяне Ким (Ранее — Бакальчук. — Ред).

Напомним, в июле 2024 года группа Russ купила новосибирского оператора наружной рекламы — компанию ООО «Транспортная реклама». Как сообщали Infopro54 в пресс-службе Russ, с данным приобретением доля группы на рынке наружной рекламы Новосибирска составит около 20%.

В ноябре 2024 года группа Russ и «Дизайнмастер» объявили о стратегическом партнерстве. Как поясняли в пресс-службе Russ, с декабря 2024-го группа взяла в управление рекламный инвентарь партнера и централизовала продажи наружной рекламы.  Чуть позже «РБК.Новосибирск», со ссылкой на управляющего партнера «Дизайнмастер» Романа Шегурова, сообщал, что к концу декабря компания сменит собственника, а ее оборудование перейдет к WB-Russ.

По данным сервиса «Контур Фокус», с конца ноября 2024 года 7,4% акций ООО «Рекламные технологии»  (продвигает бренд «Дизайнмастер») принадлежат ООО «Русс Аутдор» (учредитель — ООО «РВБ» (99%), где 64,3% принадлежат Татьяне Ким, ранее — Бакальчук. — Ред.). 92,6% с августа 2024-го — у компании ООО «Группа Компаний «Артбизнеслайн» (ГК «АБЛ»). Конечным собственником ООО «Рекламные технологии» и «Группы Компаний «Артбизнеслайн» являются Татьяна Ким (63,71%), Григорий Садоян (17,32%), Алексей Власов (9,19%) и Анатолий Полтавский (4,57%).

Стоит напомнить, что на рынке наружной рекламы в Новосибирске был многолетний конфликт между мэрией города и «Дизайнмастером».  В итоге муниципалитет через суд оспорил установку десятков рекламных конструкций оператора.

По данным сервиса «Контур Фокус», собственником ООО «АПР-Сити/ТВД» также являются Татьяна Ким (64,35%), Григорий Садоян (17,50%), Алексей Власов (9,29%) и Анатолий Полтавский (4,61%).

Фактически получается, что единственным игроком на рынке наружной рекламы Новосибирска, который не подконтролен группе Russ, осталась компания ООО «РИМ-С». 66,7% в ней принадлежат гендиректору Марку Василенко, 33,3% — Александру Чигиреву. Выручка компании в 2023 году составила 275,9 млн (+47%), чистая прибыль — 123,7 млн. Партнеры даже занимаются девелопментом и управлением недвижимостью.

Стоит отметить, что для участников новосибирского рекламного рынка ситуация в сегменте наружной рекламы является «секретом Полишинеля».

Владимир Томко, управляющий партнер «Мелехов и Филюрин», представитель синдиката Conspiracy.Works, амбассадор АКАР в Новосибирске, сообщил редакции, что пока особого влияния на рынок его монополизация не оказывает.

— В перспективе, однозначно, будут расти цены. Для индустрии это неплохо. Иначе рекламными поверхностями, на которые невозможно смотреть, можно завесить весь город. Мы через это уже проходили, — говорит эксперт. — С ростом цен рекламодатель будет более ответственно подходить к решению о размещении наружной рекламы. С другой стороны, наружка никогда не была малобюджетным инструментом. Для достижения определенного эффекта нужно было потратить довольно солидные деньги.

При этом собеседник Infopro54 отметил, что не ожидает каких-то потерь для малого и среднего бизнеса в связи с монополизацией рынка.

— В любом случае все «играют в диджитал». Никуда не делся Dron, который позволяет получить размещение на любом бюджете, — уверен Владимир Томко.

 

*Обзор рынка наружной рекламы подготовлен на основе данных мониторинга и оценок исследовательской компании Admetrix. Данные собираются и обрабатываются ежемесячно методом визуальных инспекций всех рекламных конструкций стандартных форматов (щиты 3×6, ситиборды 2,7×3,7, суперсайты 4×12, 5×15, сити-формат 1,8×1,2, пиллары 3×1,4).

Мониторинг осуществляется в 50 городах России. Отдельная база данных мониторинга цифровых конструкций фиксирует 100% выходов рекламы.

Обзор не включает сегменты транзитной и индор-рекламы, так как эти виды размещений не охвачены регулярным мониторингом и измерениями аудитории.

 

Ранее редакция сообщала о том, что от наружной рекламы в бюджет Новосибирска поступили 155 млн рублей. Еще 50 млн заплатили собственники демонтированных рекламных конструкций. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

36

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : наружная реклама


Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Алексей Потапов: Политтехнологов заманивают в социальные архитекторы

Алексей Потапов: Политтехнологов заманивают в социальные архитекторы

Оставлять без присмотра людей, которые умеют манипулировать поведением населения, сегодня опасно
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Иностранные слова планируют убрать с вывесок в Новосибирске
13/02/25 15:00
Бизнес ПроБизнес
Почти 80% рынка наружной рекламы Новосибирска — у компаний группы Wildberries Russ
13/02/25 14:30
Бизнес
Новосибирская сеть «Аптека от склада 7» подала иск на самобанкротство
13/02/25 14:00
Бизнес Медицина
Количество мошеннических схем, связанных с фишингом, выросло в январе
13/02/25 13:50
Финансы
Инвестор из Самары построит завод металлоконструкций под Новосибирском
13/02/25 13:45
Бизнес Промышленность
В мэрии опровергли закрытие Хилокского рынка в Новосибирске
13/02/25 13:00
Бизнес Власть Город
Стала известна стоимость создания центра переработки электроники в Новосибирске
13/02/25 12:30
Бизнес Переработка Экология
Квартиры у Бугринской рощи с видом на Обь — жемчужина левобережья
13/02/25 12:05
Недвижимость
Две тысячи тонн импортных фруктов и овощей поступили в Новосибирск за месяц
13/02/25 12:00
Бизнес ВЭД
Почти полтора миллиона рублей не доплатили медперсоналу больницы под Новосибирском
13/02/25 11:30
Власть Медицина Право&Порядок
Эксперты назвали причиной срывов строительных контрактов «слабость» заказчиков
13/02/25 11:02
Бизнес Недвижимость
Единственный свидетель дал показания по делу Игоря Диденко в Новосибирске
13/02/25 10:45
Бизнес Право&Порядок Экология
Налоговики вывели «из тени» в Новосибирской области 1,2 трлн рублей
13/02/25 10:30
Бизнес Право&Порядок ПроБизнес
Новосибирская область стала лидером по производству мяса птицы в Сибири
13/02/25 10:00
Агропром Бизнес Общество
Новосибирская «ОПОРА РОССИИ» развивает новый формат встреч с предпринимателями
13/02/25 9:45
Бизнес
Новосибирск вошел в топ-10 российского рейтинга ГЧП и концессий
13/02/25 9:30
Бизнес Власть
Вызовы для застройщиков обсудили на Строительном форуме в Новосибирске
13/02/25 9:00
Бизнес Недвижимость
Подарить жилье новосибирцы с 2025 года могут только через нотариуса
12/02/25 19:00
Недвижимость Общество
Мэрия защитила особо охраняемую территорию в Заельцовском бору Новосибирска
12/02/25 18:30
Бизнес Недвижимость Право&Порядок
Новосибирская компания «Бусы» приобретает конкурента — ГК «МЕТР»
12/02/25 18:00
Бизнес Недвижимость
Популярное
Ребёнка с кардиостимулятором в кишечнике спасли врачи в Новосибирске
13/02/25 13:30
За обещание родить ребенка женщине смягчили приговор в Новосибирске
12/02/25 15:00
Эксперт-ювелир рассказала, какие украшения подарить девушке на 14 февраля
11/02/25 13:00
В метро опровергли новость о новом голосе информатора в Новосибирске
11/02/25 12:45
На «Госуслугах» можно отправить анонимное сообщение владельцу авто
11/02/25 12:00
Новосибирец поделился секретами, как хорошо и недорого путешествовать по миру
11/02/25 11:30
Новости компаний
Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,3 раза в 2024 году
13/02/25 9:05
Банк Уралсиб стал партнером Бийской Федерации Волейбола
11/02/25 9:05
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса
5/02/25 9:05
Банк Уралсиб вошел в Топ-50 самых заметных компаний в российских СМИ в 2024 году
4/02/25 9:10
Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в обеспечение таможенных и налоговых обязательств
3/02/25 9:06
«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 бесплатных карт с кешбэком и процентом на остаток
31/01/25 9:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска