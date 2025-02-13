Почти 80% рынка наружной рекламы Новосибирска — у компаний группы Wildberries Russ

Крупнейшими продавцами рекламных поверхностей в Новосибирске по итогам 2024 года стали «Дизайнмастер» (52,6%), RUSS (22,3%) и «РИМ-С» (22,1%). Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили аналитики компании Admetrix*. На долю этих компаний приходятся 97% продаж. В цифровой рекламе доля топ-3 еще больше — 98,2%: «Дизайнмастер» (57,6%), RUSS (25,2%) и «РИМ-С» (15,5%).

У мэрии Новосибирска список основных участников рынка больше.

— Это ООО «РИМ-С», ООО «АПР-Сити/ТВД», ООО «Рекламные технологии», ООО «ГК «АБЛ» и ООО «Русс Аутдор», — говорится в ответе управления наружной рекламы мэрии Новосибирска, полученном на запрос Infopro54.

Однако, как выяснил корреспондент издания, фактически 78% рынка наружной рекламы Новосибирска контролируют компании, близкие к группе Russ. При этом более 63% в них принадлежат Татьяне Ким (Ранее — Бакальчук. — Ред).

Напомним, в июле 2024 года группа Russ купила новосибирского оператора наружной рекламы — компанию ООО «Транспортная реклама». Как сообщали Infopro54 в пресс-службе Russ, с данным приобретением доля группы на рынке наружной рекламы Новосибирска составит около 20%.

В ноябре 2024 года группа Russ и «Дизайнмастер» объявили о стратегическом партнерстве. Как поясняли в пресс-службе Russ, с декабря 2024-го группа взяла в управление рекламный инвентарь партнера и централизовала продажи наружной рекламы. Чуть позже «РБК.Новосибирск», со ссылкой на управляющего партнера «Дизайнмастер» Романа Шегурова, сообщал, что к концу декабря компания сменит собственника, а ее оборудование перейдет к WB-Russ.

По данным сервиса «Контур Фокус», с конца ноября 2024 года 7,4% акций ООО «Рекламные технологии» (продвигает бренд «Дизайнмастер») принадлежат ООО «Русс Аутдор» (учредитель — ООО «РВБ» (99%), где 64,3% принадлежат Татьяне Ким, ранее — Бакальчук. — Ред.). 92,6% с августа 2024-го — у компании ООО «Группа Компаний «Артбизнеслайн» (ГК «АБЛ»). Конечным собственником ООО «Рекламные технологии» и «Группы Компаний «Артбизнеслайн» являются Татьяна Ким (63,71%), Григорий Садоян (17,32%), Алексей Власов (9,19%) и Анатолий Полтавский (4,57%).

Стоит напомнить, что на рынке наружной рекламы в Новосибирске был многолетний конфликт между мэрией города и «Дизайнмастером». В итоге муниципалитет через суд оспорил установку десятков рекламных конструкций оператора.

По данным сервиса «Контур Фокус», собственником ООО «АПР-Сити/ТВД» также являются Татьяна Ким (64,35%), Григорий Садоян (17,50%), Алексей Власов (9,29%) и Анатолий Полтавский (4,61%).

Фактически получается, что единственным игроком на рынке наружной рекламы Новосибирска, который не подконтролен группе Russ, осталась компания ООО «РИМ-С». 66,7% в ней принадлежат гендиректору Марку Василенко, 33,3% — Александру Чигиреву. Выручка компании в 2023 году составила 275,9 млн (+47%), чистая прибыль — 123,7 млн. Партнеры даже занимаются девелопментом и управлением недвижимостью.

Стоит отметить, что для участников новосибирского рекламного рынка ситуация в сегменте наружной рекламы является «секретом Полишинеля».

Владимир Томко, управляющий партнер «Мелехов и Филюрин», представитель синдиката Conspiracy.Works, амбассадор АКАР в Новосибирске, сообщил редакции, что пока особого влияния на рынок его монополизация не оказывает.

— В перспективе, однозначно, будут расти цены. Для индустрии это неплохо. Иначе рекламными поверхностями, на которые невозможно смотреть, можно завесить весь город. Мы через это уже проходили, — говорит эксперт. — С ростом цен рекламодатель будет более ответственно подходить к решению о размещении наружной рекламы. С другой стороны, наружка никогда не была малобюджетным инструментом. Для достижения определенного эффекта нужно было потратить довольно солидные деньги.

При этом собеседник Infopro54 отметил, что не ожидает каких-то потерь для малого и среднего бизнеса в связи с монополизацией рынка.

— В любом случае все «играют в диджитал». Никуда не делся Dron, который позволяет получить размещение на любом бюджете, — уверен Владимир Томко.

*Обзор рынка наружной рекламы подготовлен на основе данных мониторинга и оценок исследовательской компании Admetrix. Данные собираются и обрабатываются ежемесячно методом визуальных инспекций всех рекламных конструкций стандартных форматов (щиты 3×6, ситиборды 2,7×3,7, суперсайты 4×12, 5×15, сити-формат 1,8×1,2, пиллары 3×1,4). Мониторинг осуществляется в 50 городах России. Отдельная база данных мониторинга цифровых конструкций фиксирует 100% выходов рекламы. Обзор не включает сегменты транзитной и индор-рекламы, так как эти виды размещений не охвачены регулярным мониторингом и измерениями аудитории.

Ранее редакция сообщала о том, что от наружной рекламы в бюджет Новосибирска поступили 155 млн рублей. Еще 50 млн заплатили собственники демонтированных рекламных конструкций.