Уголовное дело о выводе за рубеж крупной партии валюты передано в суд

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела, возбужденного Новосибирской таможней, по фактам совершения незаконных валютных операций на сумму 90 млн 387 тысяч рублей. Операции были совершены с мая 2017 года по сентябрь 2018 года. В общей сложности за рубеж выведено 1 млн 582 тысячи долларов США, что в пересчете на рубли составило 90 млн 387 тысяч. В мае 2022 года преступление выявили оперативные сотрудники Новосибирской таможни совместно с сотрудниками ФСБ России по Новосибирской области, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

— Оперативники установили личность отправителя платежей, который вместе с сообщниками переводил деньги в одну из азиатских стран, используя документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении платежей. Им оказался 37-летний гражданин Узбекистана, проживающий в Новосибирске, — рассказал заместитель начальника Новосибирской таможни Анатолий Лисица.

В отношении злоумышленника Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по статье193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере.

Для дальнейшего расследования дело было передано в Главное управление МВД России по Новосибирской области. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по делу сформирована доказательная база.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет и штраф до одного миллиона рублей.

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