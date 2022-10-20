«Сибирское стекло» выходит на биржу с вторым выпуском облигаций

Московская Биржа зарегистрировала новый выпуск ценных бумаг ООО «Сибирское стекло» под номером 4B02-03-00373-R-001P. Предварительные параметры: объем выпуска — 300 млн руб., ориентир ставки купонного дохода — 17% на первые 15 месяцев (YTM к оферте ~18,39); через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Также запланировано четыре ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) в даты окончания 3,6,9,12 купонных периодов. Об этом сообщил финансовый консультант эмитента — ООО «Юнисервис Капитал».

— Около половины средств компания планирует направить на рефинансирование текущих кредитов, вторую половину — на пополнение оборотных средств для формирования запасов сырья и готовой продукции — резервы пивной бутылки необходимы для бесперебойных поставок стеклотары клиентам в период смены ассортимента, — уточняется в сообщении.

Напомним, что у ООО «Сибстекло» уже имеется один выпуск в обращении, размещенный в сентябре 2020 года, объем ценных бумаг составляет 125 млн. руб. За счет привлеченных средств компания пополнила оборотный капитал, благодаря этому, в том числе, запустила новую стекловаренную печь. Уже в июле 2021 г. печь вышла на плановую мощность — 375 тонн стекломассы в сутки, а общая производительность завода при этом увеличилась до 744 тонн стекломассы в сутки.

ООО «Сибирское стекло» (входит в РАТМ Холдинг) — одно из лидирующих предприятий по производству стеклотары в России: доля на российском рынке по итогам 2021 г. около 6%. За Уралом компания остается крупнейшим производителем — в 2021 г. 94% всей продукции завод реализовал на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В настоящее время производительность стекольных комплексов составляет более 800 млн стеклоизделий в год; предприятие готово утилизировать до 200 тыс. стеклобоя в год. По итогам 1 полугодия 2022 г. выручка компании повысилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,9 млрд руб.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский производитель стеклотары увеличил выпуск облегченных бутылок.