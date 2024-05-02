Пристававшего к ребенку извращенца разыскивают в Новосибирске

В Новосибирске разыскивают подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка.

Инцидент произошел 18 апреля в Заельцовском районе города.

По версии следствия, мужчина совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

Ориентировки на извращенца разослали по всем отделам полиции в регионе.

— Славянской внешности, возраст 30-35 лет, худощавого телосложения, волосы русые, — говорится в описании подозреваемого.

Следователи просят тех сибиряков, кому что-либо известно, сообщить по телефонам ОП №3 «Заельцовский» по телефонам: 8 (383) 232-10-02 или 102, 8-923-138-67-77.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске арестовали 46-летнего мужчину, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. 26 декабря 2023 года на одной из улиц в Октябрьском районе извращенец совершил преступление против половой неприкосновенности 7-летней девочки и скрылся с места преступления.